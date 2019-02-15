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"Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor. Birileri de bu gelişmenin önüne bilye atıyor, muz kabuğu atıyor, setler çekiyor"

15 Şubat 2019 Cuma 12:36
"Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor"

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye gelişiyor, büyüyor. Birileri de bundan rahatsız oluyor. Birileri de bu gelişmenin önüne bilye atıyor, muz kabuğu atıyor, setler çekiyor." dedi.

AK Parti Kalkınma Mahallesi seçim irtibat bürosunda halkla bir araya gelen Turhan, Trabzon'da seçim çalışmalarına bu mahalleden başladıklarını belirtti.

Turhan, AK Parti'nin belediyecilik hizmetlerinde yaşattığı dönüşüm, değişim ve devrimle iktidara geldiğini vurgulayarak "Bunun da mimarı Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu davanın sevdalıları olarak insanımıza en iyi hizmeti getirmek amacıyla Trabzon'da ve ilçelerinde belediyecilik hizmeti yapma adına göreve talip olduğumuzu herkese anlatmamız lazım." dedi.

"Bu millet aldanmaz, bu millet kül yutmaz, bu millet kendisini aldatanlara siyasi tarihi boyunca çok büyük ve anlamlı dersler vermiştir." halka samimiyetle yaklaşacaklarını söyledi. Turhan, "Biz ilk defa iktidara talip olan bir parti değiliz. Yıllardır bu ülkede iktidarız ve verdiğimiz sözleri de çok şükür Allah’ın izniyle çalışarak, gayret ederek vatandaşın hizmetine sunduk. Muhalefet bile bunu kabul ediyor. Bunun için bundan sonra şehrimiz için yapacağımız hizmetleri ve projeleri anlatarak inşallah vatandaşa hizmet etme yetkisine sahip olacağız." dedi.

Türkiye'nin sadece ulaştırma, sanayi ve tarımda değil her alanda geliştiğini aktaran Turhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor. Birileri de bu gelişmenin önüne bilye atıyor, muz kabuğu atıyor, setler çekiyor. Değişik yöntemlerle çekiyor. Terör yöntemiyle çekiyor. Ekonomimize birtakım ambargolar, birtakım saldırılar yaparak çekiyor. Sosyal medyada gençlerimizin, insanımızın kafasının karıştırmak, yalan dolan haberlerle onları devletine, milletine, hatta kendine olan güvenini sarsma adına engellemeye çalışıyorlar bizim gelişmemizi. Biz millet olarak çok şükür kendi tarihimize her zaman varlığımızı, birliğimizi, bütünlüğümüzü, gücümüzü hatta devlet değil imparatorluklar kurarak kendimizi ispatlamış olan bir milletiz. İnşallah biz bulunduğumuz coğrafyada, bölgede yine lider ülke olacağız, yine gözü kulağı bizde olan başka milletlere destek olacağız, yardımcı olacağız."

Seçim çalışmalarını samimiyet ve tevazuyla sürdüreceklerine işaret eden Turhan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra artık yollara düşeceğiz. Mevsim kış hava soğuk, yağmur olur kar olur demeyeceğiz samimiyetle ve tevazuyla her insanımıza bizim iktidarımızın kendilerine nasıl hizmet vereceğini, gelecekte ne gibi plan ve projeleri olduğunu, şehrimizi, ülkemizi nasıl bir noktaya getireceğimizi anlatacağız. Her kapıyı çalacağız, her kişiye dokunacağız. Bunu da yaparken tevazuyla, samimiyetle, kendi nefsimizi aşarak bu mücadeleyi göreceğiz. Eğer geleceğimiz için çocuklarımız için güzel bir Türkiye, güçlü bir Türkiye bırakmak istiyorsak bu bizim en önemli vazifemiz."

Seçim irtibat bürosu ziyaretinin ardından Turhan, Kalkınma Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Turhan'a, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu da eşlik etti.




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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:36
  1. - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Trabzon

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