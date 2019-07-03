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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "ölü yerine şehit yazılsın" talebi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, şehitlerin nüfus kayıtlarında bulunan ölü ifadesinin "şehit" olarak değiştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "ölü yerine şehit yazılsın" talebi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, şehitlerin nüfus kayıtlarında bulunan ölü ifadesinin "şehit" olarak değiştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.


Önce vatan, önce bayrak, önce ezan diyerek mukaddesat uğruna can veren yiğitlerin şehit olduğunu belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Mukaddesat uğruna can veren aziz şehitlerimizin hatıralarını diri tutmak ve buna sahip çıkmak vatandaş olmanın ama bundan da önce insan olmanın bir gerekliliğidir. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes aldığı her nefesi şehitlerimizin verdiği son nefese borçlu olduğuna göre şehitlerimiz için yapılacak her şeyi desteklemek hem milli hem de insani bir görevdir. Her şehit cenazesinde söylenen şehitler ölmez sözleri de toplum olarak buna inancımızın göstergesidir. Ancak ölümsüzlüğe eren şehitlerimizin nüfus kayıtlarında maalesef ölü ibaresi geçmektedir. Bu yüzden bugün Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak nüfus kayıtlarında ölü ibaresi geçen şehitlerimizin bu ibarenin şehit olarak değiştirilmesi için hem Cumhurbaşkanlığına hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık. İnşallah başvurumuzun kısa zamanda sonuçlanması için bütün yetkililerden gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Şehitlerimizin de diğer insanlar gibi nüfus kayıtlarında ölü ibaresi geçmektedir. Ancak şehitlerin ölmediği inancımızın gereğidir. Şehitlerin ölmediği toplumsal reaksiyonumuzun gereğidir ve hiç kimse zaten annesi, babası, kardeşleri, çocukları, eşi için ölmemiştir, ölmeyecektir. Bu konuda şehitlik kavramıyla ilgili toplumda hassasiyeti arttırmak adına böyle bir girişim başlattık. Bütün yetkililerden hassasiyetle gerekli yardımları bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
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