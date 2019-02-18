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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Ayhan Yılmaz’a destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri Pursaklar Hicret Camii önünde şehitler için lokma tatlısı dağıtıp ardından Cumhur İttifakı’nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz’a destek açıklaması yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:15
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Ayhan Yılmaz’a destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri Pursaklar Hicret Camii önünde şehitler için lokma tatlısı dağıtıp ardından Cumhur İttifakı’nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz’a destek açıklaması yaptı.


Pursaklar Hicret Camii önünde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Mevlit ve lokma dağıtımına Cumhur İttifakı’nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz da katıldı. Lokma Dağıttı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, devletin bekası, ülkenin ve milletin egemenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için lokma dağıtımı ve Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Hicret Camii meydanında öğle namazı sonrası vatandaşlara lokma ikram eden AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz, sahadaki çalışmalar hakkında da açıklama yaptı. Ayhan Yılmaz, “Tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin talepleri bizim için önemli. Biz Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu şartlarda Pursaklar’ad biz,Ankara’da ise Özhaseki Başkan bu seçimlerde başarı ile çıkacağımızı umut ediyorum. Gittiğimiz her yerde bunu zaten görüyoruz. Hemşerilerimizden dua ve destek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Şer ittifakına karşı Cumhurun yanındayız”


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı aynı zamanda terör Gazisi Lokman Aylar da yaptığı açıklamada “Bizler vatan için bedel ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Bize kurşun sıkanların siyasi uzantılarının yer aldığı adı sözde millet ittifakı olan ama olsa olsa şer ittifakı olanlara karşı Cumhur İttifakının yanındayız. Pursaklar’da Ayhan Yılmaz Başkanımızı, Türkiye genelinde de Cumhur İttifakını destekliyoruz” dedi. Konuşmasına sandığa giderken şehitleri ve gazileri hatırlamalarını isteyen Lokman Aylar “Bu topraklar için bedel ödemiş bir gazi olarak vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. 31 Mart’ta sandığa gittikleri zaman, bize kurşun sıkanlara sempati duyan siyasi partilerin içinde yer aldığı şer ittifakına değil, milletin ta kendisi olan Cumhur İttifakına oy versinler.”

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:15
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