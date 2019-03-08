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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öğrencilere malzeme yardımda bulundu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Batman 16 Mayıs İlkokulu’nu ziyaret ederek, okula satranç takımları ve spor malzemesi yardımında bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 15:42
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öğrencilere malzeme yardımda bulundu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Batman 16 Mayıs İlkokulu’nu ziyaret ederek, okula satranç takımları ve spor malzemesi yardımında bulundu.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Batman’da çocukların yüzlerini güldürdü. 16 Mayıs İlkokulu’nu ziyaret eden vakıf üyeleri okula satranç takımı ve spor malzemesi yardımında bulundu. Yardımın ardından öğretmen ve öğrencilerin de katılımı ile Kudüs konulu bir konferans verildi. Burada konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Batman’ın kendileri için ne ise Kudüs’ün de aynı olduğunu söyledi. Pekacar, "Batman’ı ne kadar seviyorsak Kudüs’ü de en az o kadar sevmeliyiz. Çünkü Kudüs, Miraç’ın gerçekleştiği kutsal beldemiz ve ilk kıblemizdir. Neredeyse bütün peygamberlerin ayak bastığı kutsal topraklar bugün İsrail zulmüyle işgal altındadır. Bu işgal ve zulüm, İsrail ve işbirlikçilerinin gücünden değil, maalesef biz Müslümanların sessizliğinden, tepkisizliğinden ve bir olamamamızdan kaynaklanmaktadır. Filistin toprak sattı propagandası ile bizi Kudüs davasından uzak tutmaya çalışmak da bir Yahudi projesidir. Bu yüzden lütfen Kudüs davasını sahiplenin, Kudüs için farkındalık meydana getirmek için çabalayın ve imkanınız olduğunda Kudüs’e gidin. Çünkü Kudüs, bizim için Batman’dır, Ankara’dır, İstanbul’dur" dedi.


Öğrenciler daha sonra desteklerinden dolayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Pekacar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:42
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