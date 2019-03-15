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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kudüs konulu konferans verdi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Batman’da Kudüs konulu konferans düzenlendi.

15 Mart 2019 Cuma 14:27
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kudüs konulu konferans verdi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Batman’da Kudüs konulu konferans düzenlendi.


Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen Kudüs konferansına öğrenci, öğretmen, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansın sonunda, öğrenci, okul idarecileri ve vakıf üyeleri tarafından Kudüs’e destek amaçlı bir video çekildi. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, kısa süre içinde binlerce kişi tarafından izlenerek, paylaşıldı.


Kudüs’ün hak davaları olduğunu belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Kudüs’ün ümmetin suskunluğu nedeniyle hala işgal altında olduğunu söyledi. Pekacar, "Bu nedenle, Kudüs kalbimizi titreten bir haykırış ve dinmeyen gözyaşımızdır.Hem Kudüs’ün hak davamız olduğunu, hem de çocuk katili İsrail’in zorbalığını, zulmünü ve terörizmini anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya, Kubbet-üs Sahra’ya, onurlu Filistin halkına, Kudüs’ü davası olarak gören bütün inananlara, biz Müslümanlar için, mübarek beldelerimizi korumak imkan değil, iman meselesidir diyen yiğide selam olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:27
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