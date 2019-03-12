Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı köy okuluna spor malzemeleri hediye etti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, Balpınar Köyü Mobil Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okula satranç takımları ve spor malzemeleri hediye etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, çocukların sporla tanışması için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle satranç takımları dağıtarak öğrencilerin zihinlerini geliştirmelerini isteyen vakıf yönetimi, bu kapsamda Balpınar Köyü Mobil Ortaokulu’nu ziyaret etti. Vakıf yöneticileri burada çocuklara satranç takımı ve spor malzemeleri dağıttı.

Çocukların zihni gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hediye olarak satranç ve spor malzemelerini seçtiklerini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, çocukların hediyelerine çok sevindiğini söyledi. Çocukların, derslerini aksatmadan en kısa sürede satranç oynamayı öğreneceklerini kaydeden Pekacar, kendilerinin de okulda satranç turnuvası düzenleme ve dereceye girenlere bisiklet sözü verdiklerini ifade etti. Pekacar, "Geleceğimizin teminatı olan çocukların gelişimi, motivasyonu ve başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmaya ve bütün imkanlarımızı kullanmaya her zaman hazırız" dedi.