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Seçim 2019 Sayfası

Türkiye Gazetesi’nden Çat Belediyesine hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Gazetesi heyeti Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:47
Türkiye Gazetesi’nden Çat Belediyesine hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Gazetesi heyeti Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Müdürü Özcan Bilgin, Balıkesir Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü İbrahim Bilgin Erzurum Türkiye Gazetesi Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir Erzurum Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ı makamında ziyaret etti.


Başkan Melik Yaşar, yerel seçimlerde başarılı olmalarının son 5 yılda koordineli çalışmalara bağladı.


Yaşar; “Son 5 yıl bu seçimlere hazırlık yaptık. Halkımızın ve Çat ilçemizin ihtiyaçlarını belirledik. Bu doğrultuda gecemizi gündüzümüze katarak halkımızı nasıl hizmet ederiz onun üzerine çalıştık. Hemşerilerimize projelerimizi anlattık. Köy köy dolaşarak sıkmadık el bırakmadık. Halkımızda bizlere teveccüh göstererek bizi seçti. Bizlerde tecrübemizle Çat ilçemize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” dedi.


Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin, ise Başkan Yaşar’a yeni dönemde başarı diledi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:47
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