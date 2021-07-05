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Konut Projeleri Türkiye gayrimenkulde cazibe merkezi olmaya devam edecek
Konut Projeleri

Türkiye gayrimenkulde cazibe merkezi olmaya devam edecek

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Yeşim Tanrıvermiş, Türkiye’nin cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:29:00 -
Türkiye gayrimenkulde cazibe merkezi olmaya devam edecek

Tanrıvermiş, ülkenin bu konumunu çok uzun süre devam ettirebileceğini de belirtti. Tanrıvermiş, “Türkiye yabancıların her koşulda yatırım yapmak isteyecekleri bir ülke” diye konuştu. Tanrıvermiş, gelinen aşamada ikincil konutların ve yazlıkların ilgi gördüğünü dile getirdi. “Salgınla kırsal alanda yaşamaya talep arttı. Bu talep beklenen bir şeydi” şeklinde konuştu. Uzaktan ve esnek çalışma imkânı olanlar için kırsalda yaşamanın iyi bir alternatif olabileceğinin altını çizen Tanrıvermiş, “Eğer şehirde yaşamak zorundaysanız o zaman da kente yakın yerlerde müstakil konutları tercih edebilirsiniz. Şu anda tüketici tercihleri de bu yönde. İnsanlar daha çok müstakil alanlarda yaşamayı, benzer durumlarda kısıtlama kararı alındığında ellerinde böyle bir alternatifin olmasını istiyorlar” dedi.

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