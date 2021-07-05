Türkiye gayrimenkulde cazibe merkezi olmaya devam edecek

Tanrıvermiş, ülkenin bu konumunu çok uzun süre devam ettirebileceğini de belirtti. Tanrıvermiş, “Türkiye yabancıların her koşulda yatırım yapmak isteyecekleri bir ülke” diye konuştu. Tanrıvermiş, gelinen aşamada ikincil konutların ve yazlıkların ilgi gördüğünü dile getirdi. “Salgınla kırsal alanda yaşamaya talep arttı. Bu talep beklenen bir şeydi” şeklinde konuştu. Uzaktan ve esnek çalışma imkânı olanlar için kırsalda yaşamanın iyi bir alternatif olabileceğinin altını çizen Tanrıvermiş, “Eğer şehirde yaşamak zorundaysanız o zaman da kente yakın yerlerde müstakil konutları tercih edebilirsiniz. Şu anda tüketici tercihleri de bu yönde. İnsanlar daha çok müstakil alanlarda yaşamayı, benzer durumlarda kısıtlama kararı alındığında ellerinde böyle bir alternatifin olmasını istiyorlar” dedi.