Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan’ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle ’talimatlara aykırı har
IHAAW173005-SPO/08-03-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan’ın 03.08 Mart 2019 Cuma 17:35
IHAAW173005-SPO/08-03-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan’ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verdi.08.03.2019 17:30:05TSINNNN
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