Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplere ne kadar ceza kesti?

Tribünler yakışmayan olaylara geçit verilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olduğu Süper Lig'in 7 kulübüne maçlarda oynanan olaylar nedeniyle ceza kesti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ligin 10. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli cezalar verildiği bildirildi. Fenerbahçe'ye kesilen cezanın nedeni: Ankaragücü ile yaptığı maçta taraftarlarının küfürlü tezahüratları nedeniyle 100 bin lira ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı maçta Ankaragücü'ne ise 74 bin lira ceza kesildi.

Galatasaray ve Malatyaspor’a 20’şer bin lira ceza

Söz konusu karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin lira ceza verildiği aktarıldı. Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart gören Çaykur Rizespor futbolcusu Orhan Ovacıklı'nın 2 resmi müsabakadan men edildiği belirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada iki takım taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulüplere 20'şer bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.