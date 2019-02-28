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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:47
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:47
  1. Yıldırım Demirören

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