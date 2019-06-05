Türkiye - Fransa maçının hakemi açıklandı A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile cumartesi günü oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile cumartesi günü oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

A Milli Takım’ıon 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacakken, maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak.

Damir Skomina, Liverpool ile Tottenham arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

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