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Türkiye-Fransa maçı saat kaçta? Türkiye Fransa maçı kaç kaç biter, Türkiye-Fransa maçı canlı izle

Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı (Türkiye) 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında bugün Konya'da Fransa ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45. Türkiye Fransa maçı TRT 1'den naklen canlı yayımlanacak. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek. Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniye kadrodan çıkartılan Cenk Tosun, Okay Yokuşlu ve Ozan Kabak’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Belözoğlu forma giyemeyecek. A Milli Futbol Takımı Fransa’yı yener mi? sorusu sorulmaya başlandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:15
Türkiye-Fransa maçı saat kaçta? Türkiye Fransa maçı kaç kaç biter, Türkiye-Fransa maçı canlı izle

A Milli Futbol Takımı (Türkiye) 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Konya'da Fransa ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45. Türkiye Fransa maçı TRT 1'den naklen canlı yayımlanacak. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek. Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniye kadrodan çıkartılan Cenk Tosun, Okay Yokuşlu ve Ozan Kabak’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Belözoğlu forma giyemeyecek. A Milli Futbol Takımı Fransa’yı yener mi? sorusu sorulmaya başlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.  Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniye kadrodan çıkartılan Cenk Tosun, Okay Yokuşlu ve Ozan Kabak’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova-Andorra maçları da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Türkiye-Fransa maçı muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Cengiz Ünder, İrfancan, Hakan Çalhanoğlu, Burak

Fransa: LIoris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Griezman, Pogba, Mpabbe, Giroud

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:15
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