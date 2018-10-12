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Türkiye Fırat’ın doğusundaki PKK'ya operasyon mu yapacak?

Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin’den terör örgütü PKK mensuplarını temizleyen Mehmetçik şimdi de Fırat’ın doğusuna çöreklenen ABD destekliPKK-PYD-YPG’ye operasyon yapmak için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz." Diyerek Fırat’ın doğusuna olası bir operasyonun sinyalini verdi.

12 Ekim 2018 Cuma 11:40
Türkiye Fırat’ın doğusundaki PKK'ya operasyon mu yapacak?

Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin’den terör örgütü PKK mensuplarını temizleyen Mehmetçik şimdi de Fırat’ın doğusuna çöreklenen ABD destekli  PKK-PYD-YPG’ye operasyon yapmak için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz." Diyerek Fırat’ın doğusuna olası bir operasyonun sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sene Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2227'nci yılını geride bıraktık. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Çanakkale'den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı'na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ'nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler derahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:40
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