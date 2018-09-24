Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon mu yapacak? Erdoğan son dakika olarak duyurdu

Türkiye Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'yi Afrin'den temizledi. ABD'nin her türlü desteğiyle Suriye'de Fırat'ın doğusunu terör yuvası haline getiren PYD, bölgede yuvalanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği ABD'de Fırat'ın doğusuna ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Cumharbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusundaki terörist PYD-YPG'ye operasyon için düğmeye basılacağının sinyalini verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu için Türkiye'den ABD'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'da TURKEN Vakfı'nın düzenlediği yemekte Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "BMGK gibi kurumlar Bosna'da, Kosova'da, Ruanda'da, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'daki gibi Suriye'de de sessizliğe gömüldü" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bir önceki durağı da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikti. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.