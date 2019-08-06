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Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205 milyon lira net kar

Yılın ilk 6 ayında 205 milyon lira net kar elde eden bankanın mevduat artışı ise katılım bankacılığı sektörünün üzerinde gerçekleşti- Banka, 2018 sonuna göre bilanço büyüklüğünü yüzde 8 arttırırken, 50,8 milyar lira değerinde aktif büyüklüğe ulaştı

06 Ağustos 2019 Salı 10:09
Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın ilk yarısında 205 milyon lira net kar açıkladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 2019 yılı ilk yarı yıl finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 205 milyon lira net kar açıklayan banka, toplam aktiflerde bir önceki yılın sonuna göre yüzde 8 artış göstererek 50,8 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Katılım bankacılığı sektöründeki mevduat artışının üzerinde bir performans göstererek 2018 sonuna göre yüzde 32’lik artışla 35,4 milyar lira fon toplayan banka, 32,6 milyar lira fon kullandırarak reel ekonomiyi destekledi.

Yüksek tutarlı kira sertifikası ihraçlarıyla topladığı fonları arttıran Türkiye Finans, reel ekonominin büyümesine ve yatırım enstrümanlarının çeşitliliğine katkı sunuyor. 2019 yılı başından itibaren kira sertifikası ihraçlarında toplamda yaklaşık 5,1 milyar lira seviyesine ulaşan banka, sadece kendi portföyüne değil, katılım bankacılığı sektörünün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine ivme kazandırıyor.

2019 yılının ilk yarısını 4,6 milyar lira değerinde öz kaynakla kapatan Türkiye Finans, sermaye yeterlilik oranını da yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleştirerek 2018 sonu seviyesini korudu.


- "Gelecek süreçte TL mevduat toplamaya daha fazla odaklanacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat, "2019’un ilk yarısında da sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisinden ödün vermeyen Türkiye Finans, ilk yarı yılı 205 milyon lira net kar ile tamamladı. Diğer yandan bankamız, 50,8 milyar lira değere ulaşan aktif büyüklüğüyle hem kendi portföyünü hem de katılım bankacılığı sektörünü büyüttü. Kar payı oranında en üst sıralarda yer alan Türkiye Finans, mevduat artışında sektör ortalamasının üzerinde ilerleme kaydetti." ifadelerini kullandı.

Gelecek süreçte TL mevduat toplamaya daha fazla odaklanacaklarını ve bu yönde yeni uygulamalar hayata geçireceklerini belirten Kanat, şunları kaydetti:

"TL mevduatlara yönelik yenilediğimiz perakende teşvik modelimiz, bu uygulamalara örnek niteliği taşımaktadır. Müşterilerimizle birebir iletişimimizi güçlendiren şubeleşme stratejimiz kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında şubeler açıyor ve ayak izimizi genişletiyoruz. Diğer yandan PTT ve Yapı Kredi Bankası ile temmuz ayında yaptığımız ortak ATM anlaşması sayesinde kamu bankalarının ortak ATM ağından sonra Türkiye’de en geniş ATM ağına sahip özel banka olduk.

Teknolojiyi ve inovasyonu önceliğimize alıyor ve katılım bankacılığını dijitalleşme ile bütünleştiren fintech projeleriyle ödüller almaya ve sektörde ilk olan ürünleri geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en iyi katılım bankası seçilen Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde sektörü ve Türkiye ekonomisini büyüten adımlar atmayı, inovatif ürünler geliştirmeyi ve yeni dijital bankacılık yatırımlarımızı da müşterilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:09
  1. ilk yarı
  2. Türkiye FinansKatılım Bankası

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