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Türkiye Finans'tan 480 milyon TL'lik 2 kira sertifikası halka arzı

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun:- "Aynı gün içerisinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplam 480 milyon lira değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunduk"

28 Haziran 2019 Cuma 10:30
Türkiye Finans'tan 480 milyon TL'lik 2 kira sertifikası halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, aynı gün içerisinde 2 farklı kira sertifikası ihraç ederek toplam 480 milyon TL'lik değere ulaştı.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin iştiraki olan TF Varlık Kiralama AŞ, toplamda 480 milyon lira değere ulaşan iki farklı kira sertifikasının ihraç işlemlerini tamamladı.

21 Haziran'da tarihinde yurt içi piyasaya sunulan kira sertifikalarından biri 91 gün vade ile 230 milyon lira, diğeri 179 vade ile 250 milyon lira ihraç değerine ulaştı.

Aynı gün farklı vade seçenekleri ile ihraç edilen kira sertifikaları sayesinde yatırımcının talebi artarken toplam değer beklenenin üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, "Aynı gün içerisinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplam 480 milyon lira değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunduk. Bu sayede piyasanın ilgi ve talebini artırırken, ülke ekonomisini, katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikaları ile desteklemeye devam ettik. Bu stratejiden hareketle piyasaya çeşitlilik kazandıran yöntemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:30
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