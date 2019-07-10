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Türkiye Finans en geniş ATM ağına sahip özel banka oldu

Banka, PTT ve Yapı Kredi Bankası ile ortak ATM anlaşması yaparak bünyesindeki 605 ATM'yi 8 bin 500'e çıkardı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
Türkiye Finans en geniş ATM ağına sahip özel banka oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, kamu bankalarının ortak ATM ağından sonra en geniş ATM ağına sahip özel banka oldu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en iyi katılım bankası seçilen Türkiye Finans, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

PTT ve Yapı Kredi Bankası ile ortak ATM anlaşması yapan Türkiye Finans, sahip olduğu 605 ATM ve anlaşmalı banka ATM’leri ile ATM ağını 8 bin 500'e çıkardı.

Türkiye Finans ulaştığı ATM sayısı ile kamu bankalarının ortak ATM ağından sonra en geniş ATM ağına sahip özel banka oldu.

Türkiye Finans’ta cari hesabı bulunan ve banka kartı sahibi olan tüm müşteriler, daha yaygın bir ATM ağında ücretsiz ve indirimli olarak işlem yapabiliyor. Bu iş birliği ile Türkiye Finans müşterileri Yapı Kredi ve/veya PTT ATM'lerinden, aynı ay içerisinde 3 kez 250 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilirken, kampanya kriterleri dışındaki para çekme işlemleri ve BKM ortak işlem listesinde yer alan para yatırma, kredi kartı borcu ödeme, bakiye sorgulama gibi tüm işlemleri de anlaşmalar kapsamındaki indirim oranları ile gerçekleştirebiliyor.



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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
  1. ATM
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