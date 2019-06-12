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"Türkiye Filistin'e teknik desteğe hazır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş ile görüştü- Bakan Selçuk, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında Filistin'e teknik desteği sunmaya hazır olduklarını bildirerek, Filistin heyetini Türkiye'ye çalışma ziyareti için davet etti

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:50
"Türkiye Filistin'e teknik desteğe hazır"

CENEVRE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş ile görüştü.

Bakan Selçuk, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Filistinli mevkidaşı ile bir araya geldi.

ILO'nun merkezindeki görüşmede, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Filistin'in her zaman yanında olduğunu belirten Selçuk, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Filistin konusunun hem hükümet hem de Türk toplumunda güçlü şekilde sahiplenildiğine işaret eden Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de deklare ettiği gibi Kudüs konusunda asla bir tavizin verilmeyeceğini bildirdi.

"Kudüs Filistin'in başkentidir." diyen Selçuk, tüm dünyanın da bu gerçeği kabullenmesi için çaba sarfetmeye devam edeceklerini belirtti.

Filistin'e yönelik kalkınma yardımlarının devam edeceğini vurgulayan Selçuk, sosyal hizmetler alanındaki mutabakat zaptının tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çalışma alanında bir işbirliği mekanizması kurulabileceğini ifade eden Selçuk, Filistin tarafının ihtiyaç duyabileceği konularda teknik yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

- "Erdoğan'ın Filistin'e olan güçlü desteğine müteşekkiriz"

Filistinli Bakan Nasri Ebu Ceyş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'e olan güçlü desteğine müteşekkir olduklarını ve gösterdiği duruştan ötürü Filistin halkının takdirini topladığını söyledi.

Türkiye'nin mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında sahip olduğu benzersiz tecrübeden faydalanmak istediklerini belirten Ebu Ceyş, bu konudaki her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, bu talep üzerine, "Türkiye Filistin'e teknik desteğe hazır" diyerek, Filistin heyetini Türkiye'ye çalışma ziyaretine davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:50
  1. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş
  3. ILO

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