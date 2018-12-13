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"Türkiye Fikir Kongresi"ne başvurular başladı

Başvurular, 31 Aralık'a kadar devam edecek

13 Aralık 2018 Perşembe 15:48
"Türkiye Fikir Kongresi"ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) kitap ve fikriyata ilgisi olan gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan "Türkiye Fikir Kongresi"ne 31 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından "İşte iz, geliniz!" sloganıyla düzenlenecek "Türkiye Fikir Kongresi"nde, katılımcıların topluluk önünde konuşma yeteneğinin gelişmesi, referans verilen kitapları okumalarıyla birlikte fikirlerini ifade ederken kullandıkları dilin zenginleşmesi ve etkili iletişim kurabilme yönlerinin gelişmesi amaçlanıyor.

Projeye lisans ve ön lisans eğitimi gören öğrenciler başvuru yapabilecek.

Öğrenciler başvurunun ardından Necip Fazıl Kısakürek'in "Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu", "Dünya Bir İnkılap Bekliyor" ve "İdeolocya Örgüsü" eserlerini tahlil edip sınava girecek. Öğrenciler, sınav sonrasında il çalıştaylarına katılmaya hak kazanacak. Moderatör ve katılımcıların yer aldığı oylamayla 3 öğrenci İstanbul'da gerçekleştirilecek final programına katılacak.

İstanbul'da 2 günlük bir program halinde yapılacak final çalıştayı ile her ilden gelen 3 öğrenci kendi temasıyla alakalı 10'ar kişilik gruplara ayrılarak jüri önünde sunumlarını gerçekleştirecek. En iyi sunumu yapacak kişi oylamayla belirlenecek. Seçilen sunumlar program sonunda bütün katılımcıların karşısında yapılacak.

Programa katılan öğrenciler ulaşım, yurt dışı dil eğitimi, yurt dışı gezisi ve Umre ziyaretiyle ödüllendirilecek.

Projeye, "http://tugva.org/tfk/" adresinden 31 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:48
  1. "Türkiye Fikir Kongresi"
  2. başvuru
  3. Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA)

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