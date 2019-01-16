"Türkiye fidanda dışa bağımlı değil, ihraç eden bir ülke"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, Türkiye'nin fidanda dışa bağımlı değil, tam tersine ihraç eden ve fidanları yurt dışında talep gören bir ülke olduğunu belirterek, "2010'da yok denecek kadar az olan ihracatımız, 2018'de 30 milyon dolara yükseldi. 2010'da 7,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen fidan ithalatı ise geçen yıl 2,3 milyon dolara kadar düştü." açıklamasını yaptı.

Akcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de üretilen fidanların dünyada tercih edildiğini, 2010'da yok denecek kadar az olan ihracatın, 2018'de 30 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin meyve fidancılığında kendi kendine yettiğini vurgulayan Akcan, "Türkiye fidanda dışa bağımlı değil, tam tersine ihraç eden ve fidanları yurt dışında talep gören bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Akcan, 2010'da 7,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen fidan ithalatının ise 2,3 milyon dolara kadar düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz elma, ceviz, kiraz, armut, zeytin, erik, nektarin ağrılıklı olmak üzere pek çok türün fidanını, AB ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyaya ihraç eder konuma gelmiştir. TÜRKTOB'a bağlı Fidan Üreticileri Alt Birliğine (FÜAB) üye 802 işletme, 101,8 milyon meyve ve 3,6 milyon asma olmak üzere 105,4 milyon fidan üretmektedir. 2002'de 3,5 milyon olan fidan üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığının 2016'da başlattığı üretim desteklerinin de etkisiyle 2016'da 69,4 milyona yükselirken, son iki yılda bu rakamın 100 milyon çıtasını aşması gurur verici."

Tarım ve Orman Bakanlığının son üç yılda sektöre toplam 34,4 milyon liralık destek verdiğini aktaran Akcan, "Fidancılık sektörümüz sağlanan bu desteğin karşılığını kat kat ülkemize geri kazandırdı. Son üç yılda fidancılık sektörü 64,4 milyon dolar ihracat hacmi ve 53,4 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla yüz akımız oldu." değerlendirmesini yaptı.

Akcan, Tarım ve Orman Bakanlığının aşılı fidan adet başına 1 lira, aşısız fidana ise 50 kuruş destek verdiğini anımsatarak, gerek tüm fidan üreticilerinin destekten faydalanması gerekse kaçak üretim ve satışla etkili bir şekilde mücadele edebilmesi için standart fidan ve materyal üretenlerin de desteklenmesi gerektiği vurguladı.