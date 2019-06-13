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"Türkiye Festivali" Moskova'da başlıyor

"Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde Türkiye'nin Rusya'daki en kapsamlı etkinliği "Türkiye Festivali" 14-16 Haziran'da Moskova'da yapılacak

13 Haziran 2019 Perşembe 16:22
"Türkiye Festivali" Moskova'da başlıyor

MOSKOVA (AA) – Türkiye’nin Rusya’da düzenlediği en kapsamlı etkinlik olarak kabul edilen "Türkiye Festivali" başkent Moskova’da başlıyor.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, İzvestiya’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye Festivali’nin 14-16 Haziran’da Moskova’da Krasnaya Presnya Parkı’nda 12.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenleneceğini bildirdi.

Rusya’nın değişik yerlerinde "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde pek çok etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Samsar, "Amacımız Rus halkına Türk tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini tanıtmak." dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalde pek çok etkinlikler yapılacağını anlatan Samsar, "Moskovalılar üç gün boyunca Türkiye’nin tarihi mekanları, mutfak kültürü, sanatı ve turizm potansiyeli hakkında bilgi sahibi olacaklar. Amacımız Moskova’nın kalbinde biraz Türkiye’yi yaşatmak. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye daha fazla Rus turist çekme hedefindeyiz. Aslında bu, Rusya’da düzenlenmiş en geniş kapsamlı Türkiye etkinliği olarak kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Samsar, geçen yıl 100 binden fazla Rus'un Türkiye Festivali’ne katıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:22
  1. Moskova
  2. Rusya
  3. türkiye festivali

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