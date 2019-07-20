Güvenlik Uzmanı Hayrettin Güler: Türkiye F-35’lere muhtaç değil!

Oğuzhan Gültekin Ankara

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ile alternatif gösterilen ve gündeme gelen Rusya yapımı avcı savaş uçağı SU-35’lerle ilgili Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEM) Askeri ve Güvenlik Uzmanı Emekli Kurmay Albay Hayrettin Güler, değerlendirmede bulundu.

“S-400’lerle ülkemizi savunmamızı istemeyenler şimdi de saldırı unsurlarımızı elimizden almaya çalışıyor” diyen Güler, şunları dile getirdi: “F-35 programından çıkarılmamızın pek zararı olmayacaktır. Bu uçaklara alternatif olarak yine Rusya’dan SU-35 avcı uçakları düşünülebilir. Ülke olarak kendi uçağımızı üretene kadar bu uçaklar bize gerekli savunma ve saldırı gücünü sağlayacaktır. Şu anda Doğu Akdeniz’de bir gerilim söz konusu. Burada da Rusya ve Çin, Türkiye ile hareket etmeye çalışıyor. Yöneticilerimiz bugüne kadar Batı’dan gerekli desteği göremediğimizi anladı. Dost dediğimiz, müttefik dediğimiz ülkelerden hiçbir hayır görmedik. Türkiye artık kendi göbeğini kesen bir devlet.”