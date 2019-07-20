0553 313 94 23

Güvenlik Uzmanı Hayrettin Güler: Türkiye F-35’lere muhtaç değil!

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Hayrettin Güler, "SU-35’ler gibi farklı alternatifleri değerlendirmek mantıklıdır. Çünkü bugüne kadar dost, müttefik olarak gördüğümüz ülkelerden bir hayır görmedik." dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:26
Güvenlik Uzmanı Hayrettin Güler: Türkiye F-35’lere muhtaç değil!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ile alternatif gösterilen ve gündeme gelen Rusya yapımı avcı savaş uçağı SU-35’lerle ilgili Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEM) Askeri ve Güvenlik Uzmanı Emekli Kurmay Albay Hayrettin Güler, değerlendirmede bulundu.

S-400’lerle ülkemizi savunmamızı istemeyenler şimdi de saldırı unsurlarımızı elimizden almaya çalışıyor” diyen Güler, şunları dile getirdi: “F-35 programından çıkarılmamızın pek zararı olmayacaktır. Bu uçaklara alternatif olarak yine Rusya’dan SU-35 avcı uçakları düşünülebilir. Ülke olarak kendi uçağımızı üretene kadar bu uçaklar bize gerekli savunma ve saldırı gücünü sağlayacaktır. Şu anda Doğu Akdeniz’de bir gerilim söz konusu. Burada da Rusya ve Çin, Türkiye ile hareket etmeye çalışıyor. Yöneticilerimiz bugüne kadar Batı’dan gerekli desteği göremediğimizi anladı. Dost dediğimiz, müttefik dediğimiz ülkelerden hiçbir hayır görmedik. Türkiye artık kendi göbeğini kesen bir devlet.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:26
  1. ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması
  2. ABD
  3. F-35
  4. F-35 program
  5. Rusya
  6. savaş uçağı SU-35
  7. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEM) Askeri ve Güvenlik Uzmanı Emekli Kurmay Albay Hayrettin Güler
  8. Çin
  9. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otoyolda feci kaza: 2 kişi öldü
    1. Otoyolda feci kaza: 2 kişi öldü
    2. TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi..
    3. Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’ye..
    4. (Özel haber) Barış Orhunbilge: "Arzu..
    5. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    6. Denizli’de domates, patates ve soğan..
    7. Bandırma’dan ‘SEN UMUT OL’ mesajı
    8. KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı
    9. Başkan Ataç: “Özel çocuklarımıza sahip..
    10. Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443..
    11. ‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu
    12. Kılavuzsuz adım atmayın
    13. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    14. Bakan Koca’dan Kıbrıs Barış Harekatı..
    15. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    16. Otoyolda feci kaza: 2 ölü
    17. Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden..
    18. Sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6..
    19. Bakanlıktan "gıda zehirlenmeleri"..
    20. Kozmetik ürünleri satan iş yerleri..
    21. Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek..
    22. Musabeyli ilçesindeAişe Caminin..
    23. Ticari taksilere sıkı denetim
    24. Aydın'da iki ayrı trafik kazası: 3..
    25. 70 yıllık evli çift, 26 dakika arayla..
    26. Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle..
    27. Jandarma ve emniyet birimlerinden..
    28. (Özel haber) Sporcu Performans Ölçme..
    29. Madenciler greve hazırlanıyor
    30. KKTC’de binler şafak nöbetinde
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'