KARABÜK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye eski Türkiye değil. Ülkemin üzerinde kim oyun oynayama çalışırsa kim ülkemizin üzerinde ameliyat yapmaya çalışırsa ülkeme başka bir elbise giydirmeye çalışırsa alimallah kimseye fırsat vermeyiz." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 6 gün kaldığını hatırlattı.

Türk milletinin yıllardır birilerinin oyunları, kumpasları ve tezgahlarıyla hep sıkıntıya düşürülmeye çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bu memlekette başbakan, bakanlar asıldı. Sadece onları ortadan kaldırmadılar, aslında annelerimize, ninelerimize dediler ki 'Evlatlarınız bu işlerle uğraşmasınlar, dediğimizin dışına çıkmasınlar. Çıkarlarsa cezalarını böyle veririz.' diye ürkütmeye, korkutmaya çalıştılar. Her oyunda bir darbe yapıp bize bunu en acımasız şekilde hatırlattılar." diye konuştu.

Soylu, ülkede yapılan darbelere değinerek, "En son Amerikan uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirdiği darbe girişimi yapıldı. Bizi terörle, anarşiyle imtihan etmek istediler. Bizim değerlerimize, kutsallarımıza, inançlarımıza, kardeşliğimize, beraberliğimize saldırdılar. Hep boynumuz bükük, belimiz eğik, ayaklarımız mecalsiz olsun, öz güvenimizi hep kaybedelim istediler. Yıllardan beri hep bunu yapmaya çalıştılar. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, laik, dindar, başı açık, başı kapalı, bu memleketimizin insanlarını her daim terbiye etmeye, kendilerine tabi etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bu ülkede hastanelerde doktorun yüzünü 5 dakika görebilmenin mucize olduğu zamanların yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastanelerde insanları rehin almalar, ilaç sıralarında kalp krizi geçirip ertesi gün gazete manşetlerinden yayınlayarak insanımıza, 'Siz buna revasınız.' demeler, ay sonu maaş ödenecek diye emekli maaşı ve 500 milyon dolar için IMF kapısına gidip Türkiye'yi aciz durumuna düşürmeler...Bu ülkede deprem oldu, bu ülke ceset torbası bulamadı. Bu ülkede yıllardır insanımızın öz güvenini, yarınına ait umudunu yok etmek için özel bir program ortaya koydular. Bu saldırılara, Türkiye'yi küçük düşürmelere ve hakir göstermelerine rağmen Safranbolu hemşehrilerim, Allah sizden razı olsun, hiçbir zaman geri adım atmadınız, elif gibi dimdik durdunuz. Minnettarız ve müteşekkiriz."

Gezi olaylarında faiz oranlarının yüzde 3,5-4 olduğunu aktaran Soylu, birilerinin Türkiye'ye son 7 yılda yapmadığını bırakmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman Başbakan olduğunu hatırlatan Soylu, "Tayyip Erdoğan'a ültimatom verdiler. Dediler ki 'Şehir hastaneleri yapamazsınız.' Yaptık mı? Dünyanın en büyük havalimanını, barajlarını, tünellerini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Uzak Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak, gelecek nesillerimize üzerindeki tren yoluyla bırakabileceğimiz en büyük miraslardan birini, yetmedi, Marmaray'ı, Avrasya'yı, otobanları, enerji açığımızı kapatabilmek için nükleer santrale başlamayı, insansız hava araçlarını, ATAK helikopterlerini, MİLGEM gemisini, mühimmatları, füzelerimizi bize yapamazsınız dediler. Sizin iradenizle, mücadelenizle, kararlılığınızla yaptık." diye konuştu.

- "PKK'yı oradan silip süpürdük"

İçişleri Bakanı Soylu, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim olaylarının ardından 7 Haziran 2015'te Türkiye'de seçim olduğunu anlattı.



HDP'nin bu seçimde yüzde 13 oy aldığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Alıp demedi ki 'Ben yoluma demokrasiyle devam edeceğim'. Dediği açık ve netti. Gitti doğuda ve güneydoğuda 'çukur olayları' ile beraber camileri yaktı. Gitti kütüphaneleri yaktı, gitti Siirt Hastanesini bir günde 7 defa yaktı. Okulları, spor salonlarını, 25 bin evi tarumar etti. İnsanları orada yaşayamaz bir hale getirmek için elinden geleni yaptı. Demek istedikleri şuydu, 'Kaos içerisinde kimse gelmesin Türkiye'ye.' Türkiye'nin içerisinde millet yatırım yapmasın diye herkesi bezdirmek istediler.

Hatırlarsınız Irak'ın kuzeyinde 1,5 yıl önce bir devlet kurmaya çalıştılar. Kim engelledi o devletin kurulmasını? Recep Tayyip Erdoğan engelledi. O devleti orada kurdurmadı. Irak ile İran ile aramızın en limoni olduğu dönemlerde bir araya geldi ve orada tam Türkiye'nin kuzey doğusuna bir kama çakılmasına, gelecek nesillerimize hesap veremeyeceğimiz bir durumun ortaya çıkmasına müsaade etmedi."



Afrin'de terör merkezi oluşturulmaya çalışıldığını, ABD'nin oraya binlerce tır silah gönderdiğini anımsatan Soylu, ABD'nin 'Afrin'e giremezsiniz.' demesine rağmen Türk askerinin Afrin'e girdiğini vurguladı.



PKK'yı oradan silip süpürdüklerini ve kökünü kazıdıklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Türkiye, eski Türkiye değil. Öyle Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallanarak idare edilebilecek bir Türkiye değil. Amaçları şuydu; Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekecekler ve bu hatla bizi Orta Doğu'dan, gönül coğrafyamızdan, güneyimizden tamamen ayıracaklar, Türkiye'yi içine kapanık, hareket edemez bir ülke haline getirecekler ve gittikçe de Türkiye'yi sıkıştırmaya devam edeceklerdi. Tayyip Erdoğan ve Türkiye, önemli bir şey yaptı; hem dünyaya bir not bıraktı hem de gelecek nesillerimizin eline güçlü bir mesaj bıraktı. Dedi ki 'Ey dünya, size sesleniyoruz; bu coğrafyada bize rağmen oyun kurdurtmayız.

Bana kızıyorlar Süleyman Soylu çok sert konuşuyor diye. Ne diyelim yani? Kadın çıkacak diyecek ki 'Ben sırtımı PYD/PKK'ya dayadım.' Milletimi tehdit edecek, PYD/PKK ile ülkemi tehdit edecek... Biz ne yapacağız peki? Sırtını mı sıvazlayalım onun? Ne demişiz yani, hem yapmışız hem demişiz. Kötü bir şey mi söylemişiz? Biz, 'Sırtımı PKK/PYD'ye yasladım.' diyene demişiz ki şimdi sana 4 tane duvar verdik; ister o duvara yasla, ister bu yana yasla, hangi duvara yaslarsan yasla.

Türkiye eski Türkiye değil. Ülkemin üzerinde kim oyun oynayama çalışırsa kim ülkemizin üzerinde ameliyat yapmaya çalışırsa ülkeme başka bir elbise giydirmeye çalışırsa alimallah kimseye fırsat vermeyiz. Ülkemi gerilemeye mahkum edebilmek için ülkemin yarınlarını, umutlarını ortadan kaldırabilmek için çocuklarımız acaba ne olacak diye endişeli bir hale düşürebilmek için ellerinden gelen her şeyi ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar. 13-14 yaşındaki kızları doğu ve güneydoğuda alıp ellerine Kalaşnikof verip onları terörist yapmak için o hayvan Karayılan">Murat Karayılan'ın, o hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapanlara burada bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum; onların masasına meze yapıp onları taciz eden tecavüz edenlerin burnundan fitil fitil getirmezsem namerdiz."

(Sürecek)