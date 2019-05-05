0553 313 94 23

"Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz"

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli:- "Türkiye'nin bütün illerinde il engelliler meclisleri kurup, Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz"- "Bu meclisler hem yerel gündemi izleyecekler, yani illerdeki engelli sorunları ile ilgilenecekler hem de onların seçtiği temsilciler önümüzdeki yıl mayıs ayında Ankara'da toplanacak ve iki gün boyunca engellilerin stratejisini, eylem planını ve politikalarını oluşturacaklar"

05 Mayıs 2019 Pazar 16:35
"Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz"

TRABZON (AA) - Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, Türkiye'nin bütün illerinde İl Engelliler Meclisi kurup, Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçladıklarını belirtti.

İçli, engelli gençlerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla açılan engelsiz yaşam kafesi "Ballim Kafe"de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Engelli Meclisine Doğru" projesi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Projenin, Engelliler Konfederasyonunca 2018'de başlatıldığını aktaran İçli, 3,5 yıl sürecek "Aktif yurttaşlık hakkımızdır: Türkiye Engelli Meclisine Doğru" projesinin, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle, Yaşam Boyu Eğitim Derneği iş birliğinde 52 ilde yürütüldüğünü kaydetti.

Projenin, Türkiye'de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kurmayı amaçladığını belirten İçli, şunları söyledi:

"Proje kapsamında, ülke genelini yansıtacak biçimde seçilen 52 ilin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla il engelli meclisleri kuruluyor. Bu yerel meclislere, üniversitelerde veya başka kurumlarda engellilik alanında çalışmalar yapan uzmanlar da katılıyor. Ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden birer uzman da meclislerde yer alıyor. İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında 'Türkiye Engelliler Meclisinde toplanacak. Bu meclis, çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için de demokratik bir baskı gücü olacak."

- "51'inci İl Engelliler Meclisi'ni Trabzon'da kuruyoruz"

İçli, Karadeniz Bölgesi'nde Artvin ve Sinop'taki çalışmalarını tamamladıklarını, iki gündür de Ordu, Giresun ve Rize'de il engelli meclislerini kurduklarını anlattı.

51'inci İl Engelliler Meclisini Trabzon'da oluşturduklarını ifade eden İçli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bütün illerinde İl Engelliler Meclisleri kurup, Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz. Çünkü bu meclisler hem yerel gündemi izleyecekler, yani illerdeki engelli sorunları ile ilgilenecekler hem de onların seçtiği temsilciler önümüzdeki yıl mayıs ayında Ankara'da toplanacak ve iki gün boyunca engellilerin stratejisini, eylem planını ve politikalarını oluşturacaklar. Böylece hükümetle, Büyük Millet Meclisiyle bütün engelliler adına muhatap olan bir yapı meydana getirilmiş olacak."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:35
  1. ENGELLİLER
  2. Meclis
  3. Trabzon
  4. Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'tan uluslararası topluma "İsrail'e baskı uygulayın" çağrısı
    1. Irak'tan uluslararası topluma..
    2. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği..
    3. Dev derbi öncesi gözaltı
    4. Domaniç’te Hıdrellez etkinlikliği
    5. Batman Üniversitesi bahar şenlikleri..
    6. Voleybolda maçın ardından
    7. Otomobilinde ölü olarak bulundu!
    8. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    9. GÜNCELLEME - Hindistan'daki Fani..
    10. Gaziantep Basın Cemiyeti İsrail’in..
    11. Bosna Hersek'te Maglay Kurşunlu Camisi..
    12. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
    13. Yılport Samsunspor’un kalecileri..
    14. Yılport Samsunspor Play-Off..
    15. Rusya'dan flaş açıklama: Çekiliyoruz
    16. Edinciksporlu atletler Longoz..
    17. İki yıllık emeğin ürünlerini..
    18. Vali Yazıcı’dan Ramazan mesajı
    19. Kahramanmaraş’ta U19 Şampiyonu..
    20. Barakada çıkan yangını TOMA söndürdü
    21. Filistinlilerden "daha önce görülmemiş..
    22. Başkan Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
    23. Tosya’ya 3 milyon 857 bin TL KÖYDES..
    24. "Türkiye Engelliler Meclisini..
    25. İspanya'da kazanan Marquez
    26. İsrail Gazze'de sivilleri taşıyan..
    27. Cildinizi yenilemek için tek..
    28. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu
    29. Uşak Gençlik Festivalinde ebru..
    30. Derbi öncesi bir grup Galatasaray..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler