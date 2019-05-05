TRABZON (AA) - Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, Türkiye'nin bütün illerinde İl Engelliler Meclisi kurup, Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçladıklarını belirtti.

İçli, engelli gençlerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla açılan engelsiz yaşam kafesi "Ballim Kafe"de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Engelli Meclisine Doğru" projesi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Projenin, Engelliler Konfederasyonunca 2018'de başlatıldığını aktaran İçli, 3,5 yıl sürecek "Aktif yurttaşlık hakkımızdır: Türkiye Engelli Meclisine Doğru" projesinin, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle, Yaşam Boyu Eğitim Derneği iş birliğinde 52 ilde yürütüldüğünü kaydetti.

Projenin, Türkiye'de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kurmayı amaçladığını belirten İçli, şunları söyledi:

"Proje kapsamında, ülke genelini yansıtacak biçimde seçilen 52 ilin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla il engelli meclisleri kuruluyor. Bu yerel meclislere, üniversitelerde veya başka kurumlarda engellilik alanında çalışmalar yapan uzmanlar da katılıyor. Ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden birer uzman da meclislerde yer alıyor. İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında 'Türkiye Engelliler Meclisinde toplanacak. Bu meclis, çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için de demokratik bir baskı gücü olacak."

- "51'inci İl Engelliler Meclisi'ni Trabzon'da kuruyoruz"

İçli, Karadeniz Bölgesi'nde Artvin ve Sinop'taki çalışmalarını tamamladıklarını, iki gündür de Ordu, Giresun ve Rize'de il engelli meclislerini kurduklarını anlattı.

51'inci İl Engelliler Meclisini Trabzon'da oluşturduklarını ifade eden İçli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bütün illerinde İl Engelliler Meclisleri kurup, Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz. Çünkü bu meclisler hem yerel gündemi izleyecekler, yani illerdeki engelli sorunları ile ilgilenecekler hem de onların seçtiği temsilciler önümüzdeki yıl mayıs ayında Ankara'da toplanacak ve iki gün boyunca engellilerin stratejisini, eylem planını ve politikalarını oluşturacaklar. Böylece hükümetle, Büyük Millet Meclisiyle bütün engelliler adına muhatap olan bir yapı meydana getirilmiş olacak."