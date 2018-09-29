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Türkiye Endonezya'ya yardıma hazır olduğunu açıkladı

Meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin  ardından Endonezya'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:08
Türkiye Endonezya'ya yardıma hazır olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın  Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı  ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer  verildi:

"Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla  dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır.  Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi  iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Sulawesi Adası'nda meydana gelen  7,7 büyüklüğündeki deprem ve  ardından oluşan tsunami nedeniyle 384 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 540  kişinin tedavisi devam ediyor.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), deprem ve ardından  oluşan tsunaminin olumsuz etkilediği bölgede 29 kişinin kayıp olduğunu  açıklamıştı.

Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli  alanlara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, battaniye, içme suyu ve gıda acil  ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam  ettiğini kaydetmişti.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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