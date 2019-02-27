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Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:- "Yeni kurulan bankanın gayrimenkul sektörüne her türlü nakdi ve gayrinakdi finansman sağlayabilecek yeterlilikte olması, piyasa yapıcılığı rolünü üstlenecek olması bu anlamda önemli. Bu, sektörde yeterlilik sahibi markaların ayrışmasını da sağlayacaktır"- "Bugün devreye alınan banka, hem sektörümüz hem de ülkemiz için sevindirici bir haber"

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:02
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi

İSTANBUL (AA) - Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin, "Yeni kurulan bankanın gayrimenkul sektörüne her türlü nakdi ve gayrinakdi finansman sağlayabilecek yeterlilikte olması, piyasa yapıcılığı rolünü üstlenecek olması bu anlamda önemli. Bu, sektörde yeterlilik sahibi markaların ayrışmasını da sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir Emlak Bankası’nın devreye alınması gerektiğine vurgu yaptığını belirtti.

Yılmaz, "Sebebi, hak ediş ve yeterlilikleri yüksek markaların çeşitli finansal argümanlara daha hızlı ulaşmasını sağlamak ve tüketiciye sunulan ürünlerin finansal maliyetlerini minimize etmek... Bugün ‘Emlak Katılım Bankası AŞ’ olarak devreye alınan bankanın, hem sektörümüz hem de ülkemiz için sevindirici bir haber olduğunu vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vizyonu çerçevesinde hızla devreye alınan bankanın, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün şehirlerde sağlam ve planlı yapılaşmanın önünü açacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan bankanın gayrimenkul sektörüne her türlü nakdi ve gayrinakdi finansman sağlayabilecek yeterlilikte olması, piyasa yapıcılığı rolünü üstlenecek olması bu anlamda önemli. Bu, sektörde yeterlilik sahibi markaların ayrışmasını da sağlayacaktır. Öte yandan, sektörün üzerindeki finansman yükü hafifletilir ise odaklanılacak yabancıya konut satışı ile ihracatımıza yapılacak katkının artırılacağı, ülkemizin konut satışında da uzun yıllar birinci olmaya devam edeceği aşikar."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:02
  1. DAP Holding
  2. Emlak Katılım Bankası

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