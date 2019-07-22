0553 313 94 23

Türkiye Emekliler Derneği’nden Kazım Kurt’a ziyaret

Demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikaların Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
Türkiye Emekliler Derneği’nden Kazım Kurt’a ziyaret

Demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikaların Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Kurt, Odunpazarı’nı katılımcı bir anlayışı ile yönetmeye devam edeceklerini söyledi.


Başkan Kurt, son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şubesi ile bir araya geldi. TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’a hayırlı olsun dileklerini ileten Arif Duru, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Kurt’un her zaman işçinin, emekçinin ve emeklilerin yanında olduğunu belirten Duru, Başkan Kurt’a bu nedenle teşekkür etti.


TÜED Eskişehir Şubesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi’ni katılımcı anlayışla yönetmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, “Eskişehir’de bulunan derneklerle bir araya geliyoruz. Onlardan Odunpazarı Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı için fikirler alıyoruz. Biz katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını önemsiyoruz. Geliştirmek için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Dernekler, Türkiye demokrasisi için önemli, biz de onların varlığını önemsiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 parmağında 10 marifet var
    1. 10 parmağında 10 marifet var
    2. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun:..
    3. Suriyeliler geri mi gönderiliyor?..
    4. Elektrik kontağından çıkan yangın çatı..
    5. Türkiye’de damızlığın nabzı..
    6. Meteoroloji'de panik! 13 kişi..
    7. Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
    8. Emek mahallesinde ’Akşamlar Birlikte..
    9. Selden zarar gören ailelere para..
    10. Eşcinsel sapkınlık destekçileri iyice..
    11. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    12. Kurban pazarı 27 Temmuz’da açılıyor
    13. Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini..
    14. 2 bin 500 rakımdaki buzul gölünde..
    15. Trafik ışığı direkleri faciayı önledi:..
    16. Libya savaş uçağı Tunus’a zorunlu iniş..
    17. Binali Yıldırım, İzmir’de
    18. Fırıncı esnafının yaz mevsimi ile..
    19. Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
    20. İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..