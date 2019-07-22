Türkiye Emekliler Derneği’nden Kazım Kurt’a ziyaret

Demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikaların Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Kurt, Odunpazarı’nı katılımcı bir anlayışı ile yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kurt, son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şubesi ile bir araya geldi. TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’a hayırlı olsun dileklerini ileten Arif Duru, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Kurt’un her zaman işçinin, emekçinin ve emeklilerin yanında olduğunu belirten Duru, Başkan Kurt’a bu nedenle teşekkür etti.

TÜED Eskişehir Şubesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi’ni katılımcı anlayışla yönetmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, “Eskişehir’de bulunan derneklerle bir araya geliyoruz. Onlardan Odunpazarı Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı için fikirler alıyoruz. Biz katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını önemsiyoruz. Geliştirmek için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Dernekler, Türkiye demokrasisi için önemli, biz de onların varlığını önemsiyoruz” dedi.