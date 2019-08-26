0553 313 94 23

TÜİK 'sektörel güven endeksi' verilerini açıkladı! Hizmet sektöründe artış

Hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 6,7 oranında artarak 89,1 seviyesine yükseldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:17
TÜİK 'sektörel güven endeksi' verilerini açıkladı! Hizmet sektöründe artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 83,5 iken, Ağustos ayında yüzde 6,7 oranında artarak 89,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,7, yüzde 8,7 ve yüzde 4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 5,1 oranında artarak 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 10 artarak 85,5 ve 94,9 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 104,8 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 55,5 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 52,4 iken, Ağustos ayında yüzde 6 oranında artarak 55,5 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:17
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Sektörel güven endeksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    1. Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    2. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    3. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    4. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    5. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    6. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    7. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    8. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    9. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    10. Tower Plaza’da sona doğru
    11. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    12. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    13. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    14. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    15. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    16. Ruhani'den "fırsatları..
    17. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    18. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    19. Burdur’da ev yangını
    20. Mersin'de elektrikli bisiklet refüje..
    21. Leyla yeni "yüz" bekliyor
    22. Diyarbakır’da elektrik tellerine..
    23. Boğaziçi Film Festivali'nden "Festival..
    24. Morhipo.com ve İMA’dan yeni nesil..
    25. Muhtarlardan kayyuma tam destek
    26. (Özel) 12 kişilik aile, harabeye dönen..
    27. Kadın cinayetlerine karşı radikal..
    28. Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili..
    29. Borsa haftaya düşüşle başladı
    30. Sabancı Holding, Yünsa hisselerini..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı