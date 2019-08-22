Tüketici güven endeksi yüzde 3,1 arttı Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 3,1 artış gösterdi. Buna göre, temmuzda 56,5 olan endeks değeri, ağustosta 58,3'e yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 77,8 oldu. İşsiz sayısındaki beklenti Genel ekonomik durum beklentisi, ağustosta yüzde 1,2 artarak 73,4'ten 74,3'e çıktı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi, temmuza göre yüzde 4,8 artarak ağustosta 58,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise temmuzda 20 iken ağustosta yüzde 13,1 artışla 22,7 oldu.

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