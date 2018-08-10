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Türkiye ekonomisi için kritik gün! Albayrak açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kur ve likidite sorunu olmadığını vurgulayarak, “Bankacılık sektörü finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır” dedi. Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçevenin bugün Bakan Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:09
Türkiye ekonomisi için kritik gün! Albayrak açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçeveyi açıklayacak. Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, “Türk bankacılık sistemi, sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır ” denildi.

TEDBİR SETİ, OVP’DE...

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. OVP kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır.”

DENGELİ EKONOMİK YAPI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir. Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1.5’ler seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir” ifadesine yer verildi.

Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranlarının yüzde 100’lerin altına indirileceği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“2018’in geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlem ile FDF’nın +5 Milyar TL’ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2’nin altında olması hedeflenmektedir. Yılsonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır.”

KUR VE LİKİDİTE SORUNU YOK

Gerçekleştirilen tüm istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçevenin bugün Bakan Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır. Piyasa da bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz.”

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 07:09
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