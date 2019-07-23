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Türkiye Düşüncü Kulübü’nden hayvancılık ve tarım dosyası

Türkiye Düşünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa MilletvekillileriMustafa Esgin ve Zafer Işık ile bir araya gelerek hayvancılık ve tarım alanında hazırladıkları dosyalarını kendilerine takdim etti.

23 Temmuz 2019 Salı 17:15
Türkiye Düşüncü Kulübü’nden hayvancılık ve tarım dosyası

Türkiye Düşünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa MilletvekillileriMustafa Esgin ve Zafer Işık ile bir araya gelerek hayvancılık ve tarım alanında hazırladıkları dosyalarını kendilerine takdim etti.


Tarım ve Hayvancılığın gelişimi için üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirme sözü veren AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Ben kendimde hayvancılığın içinde olan bir hemşeriniz olarak sorun ve isteklere hakim biri olarak her zaman yanınızdayım. Hazırladığınız proje gerçekten hayvancılık için önemli olan ve halkımıza fayda sağlayacak bir çalışmadır. Bu proje için Tarım Bakanımız ve yetkililer ile bir araya gelerek projenin hayata geçmesi için Bursa milletvekilleri olarak üzerimize düşen görevlerini yerine getireceğiz” diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekillileri Mustafa Esgin, “Sürekli sahada halkımızla iç içeyiz. Yenişehir Havaalanı için yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Havaalanı bugün doluluk oranları bakımında yüzde 100’lük oranlara ulaştı. Bunun yanı sıra sağlık alanında Bursa’ya açılan Şehir Hastanesi son derece donanımlı teknik ekibi ve personeli ile Bursalı hemşerilerimizin hizmetine girmiştir. Yenişehir bizim gözbebeğimizdir. Tarım ve hayvancılık üzerine Türkiye’nin önemli yerleşim merkezlerinden birisidir. Bu anlamda sizlerin istek ve beklentilerini gerek Bursa’da gerekse Ankara’da çözüme ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağımızdan emin olun” dedi.


Türkiye Düşünce Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Çelik, “Öncelikle sorunların çözümü için ilçemize gelen AK Parti Bursa milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hayvancılık alanında ilçemize yapılmasını istediğimiz TOKİ çiftlikleri ile ufak ölçekteki üreticiler ve köylerdeki halkımız bir araya gelerek kendi işletmelerinde üretim yapabilecekler. Bu proje ile hem masraflar azalacak hem de bilinçli hayvancılıkla birlikte modern tesislerde üretim yapılacak. Bu tesislerde aynı zamanda halkımız kendileri de çalışabilecekler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:15
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