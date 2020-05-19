Türkiye Düşünce Platformu'ndan Kadir Gecesi açıklaması

Türkiye Düşünce Platformu (TÜDP) Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak, Kadir Gecesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bayramla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını kaydeden Koçak'ın açıklaması şu şekilde:

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değişen şartlara uyum sağlayamayanların, geleceğin dünyasında yeri yok.. Kavram ve kurumları ile yeni bir dünya kuruluyor. Bu yenidünyanın bilim ve teknolojisi tamam da, Hukuku, ahlakı, felsefesi, teolojisi, sosyolojisi, psikolojisi ne olacak!?

Biz, bünyesinde bini aşkın ilim adamı, hukukçu, fikir adamı, STK temsilcisi, Kanaat önderi ve Sanatçı bulunduran Türkiye Düşünce Platformu olarak Müslüman kardeşlerimizin Kadir gecesini tebrik ediyoruz. Bu vesile ile, bu gecenin Tarihin en büyük sosyal olayına sebep olarak, tüm dünyada insanların evlerine hapsolmasına sebep olan Covid’19’un sebep olduğu “Korku Pandemisi”nden çıkmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz.

Önümüzde Ramazan bayramı var ve Haziran ayına giriyoruz. Tam iki ay sonra 30 Temmuzda da Kurban bayramını idrak edeceğiz. Kadir gecesi ile birlikte uzun bir Karantinadan sonra Ramazan bayramı sonrası dünyada ve ülkemizde bir rahatlama döneminin başlayacağını ümit ediyoruz. Ancak sağlık konusunda teyakkuz devam edecek. Aşı, mikroçip, 5G, Starlink, Humonoid ve Yapay zeka ile ilgili tartışmaların artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, kavram ve kurumları ile yeni bir dünya kurulacak. Bu değişimin beraberinde getirdiği, risklere karşı değişen şartlara uyum performansı düşük olanlar, yenidünyada tutunamayacaklar.

Ülkemiz, dünyadaki dengeler ve jeopolitik, jeo stratejik açıdan olduğu gibi, sahip olduğu, insan, hava ve toprak yapısı açısından dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olduğu gibi kendine özel riskler de taşıyan bir ülkedir. Bu açıdan içeride birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken, ekonomik, politik, toplumsal, sınai ve tarım alanında, eğitim alanında köklü reformlar yapmak zorundayız. Bu konuda kamu, sivil toplum, yerel yönetimler herkes elini taşın altına sokmak zorundadır.

Uluslararası sitemdeki krizden en az seviyede etkilenmemiz için gerekli tedbirleri almamız ve yenidünyada ayakta kalabilmek için bilişim alanında ve diğer konularda güvenlik ve teknik altyapımızdaki eksikliklerin bir an evvel tamamlanması, mevzuatın yeniden yapılandırılması, siyaset ve bürokrasinin de bu çerçevede yeniden gözden geçirilmesi zorunludur.

Bu kadir gecesi camilerimiz sessiz ve mahzun. Ayasofya’nın bir asırlık sessizliği, Kudüs-ü Şerif’e, Medine-i münevvere ’ye, Mekke-i mükerreme’ye yansıdı.

Bu arada İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim bölgelerini "ilhak" planı ve buna destek veren “Tanrıyı kıyamete zorlama çılgınlığının esiri olan ABD yönetimi şiddetle protesto ediyoruz. Benyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ortaklığında kurulan koalisyon hükümetini bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Bu duygu ve düşüncelerle TDP olarak tekrar Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu gecenin uyanışımıza vesile olması temennisi ile saygılar sunuyoruz.