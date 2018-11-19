Lübnan'daki bakanlar Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyor!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından geçtiğimiz yıl alıkonulan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, adeta pasifize edildi.

Ülkede 6 aydır hükümet kurulamazken, mevcut geçici hükümette görev alan bakanların adeta Türk düşmanlığı yaptığı ortaya çıktı. Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Halid Tadmori, “Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin tayin ettiği bakanlar Türk mallarının ülkeye girişini engellemek için her türlü yolu deniyor. Hariri yaşananları sessizce izliyor” dedi.

Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!

Lübnan’daki bakanların Türk düşmanlığı aslında sır değil. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Lübnan’ın Ermeni asıllı Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan’ın bir konuşmasında; “Türkiye halkının Lübnan’a gelmesini engelleyemem ancak onları havaalanında da karşılamak istemiyorum” ifadeleriyle pervasızlığını gözler önüne serdi.

Diğer taraftan Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raed Khoury’ın Türk mallarının ülkeye girişine yasak getirildiğini anlatan Tadmori, “Bakan Khoury birkaç kritik hamleyle 30 milyon dolarlık Türk mallarına yasak getirdi. Bu yasağı ulusal üretimi korumak için yaptığını iddia etti. Suudi Arabistan ve Fransa ile anlaşma imzalayarak, bu iki ülkenin mallarının ülkeye ücretsiz girişine olanak tanıdı” diye konuştu.

Lübnan’ı Suudlara teslim edecekler

Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil’in Türkiye’nin Lübnan’da yapmak istediği her şeye karşı çıktığını söyleyen Tadmori, “TİKA Trablusşam’da şube açmak istiyor izin vermiyor. Yunus Emre Kültür Merkezi dil öğretmek için Trablusşam’da merkez açmak istiyor ona da izin verilmiyor” açıklamalarında bulundu. Geçici hükümetin Lübnan’ı yönetme gayesi taşımadığını aktaran Tadmori, “Bu kişiler ülkede İran karşıtlığını körükleyerek, Suudi Arabistan’a teslim etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)