Yunanistan'ın Türkiye düşmanlığı onlarca kişinin ölmesine neden oldu

Birkaç gündür felaketi yaşayan Yunanistan, tarihinin en büyük yangın sorunuyla karşı karşıya. Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, 80 insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kayıp sayısının da 100'ü geçtiği bölgede, ölü sayısının giderek artmasından endişe ediliyor. Yunan yetkililerin, ülke halkının moralini bozmamak için kayıp sayısını tam olarak açıklamadığı ifade edildi.

Komşusunun, tarihindeki en büyük yangın faciasıyla karşı karşıya kalmasına ise, zor zamanların dostu Türkiye sessiz kalmadı.

DEVLET RİCALİNDEN ÜST ÜSTE TELEFONLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yunan mevkidaşlarıyla üst üste görüşmeler yaparak Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu bildirdi.

TÜRK DEVLET MAKAMLARI HAREKETE GEÇTİ: 5 UÇAK, 24 HELİKOPTER...

Üst düzey isimlerin yanı sıra devletin tüm kurumları hemen harekete geçerek Yunanistan'a yardıma hazır hale geldi. 5 uçak, 24 helikopter Türkiye'den Yunanistan'a yardıma gitmek için hazırlandı.

AFAD VE KIZILAY TETİKTE

AFAD ve Kızılay da komşu Yunanistan'ın acılarını sarmak için tetikte.

YUNAN MAKAMLAR TÜRKİYE'Yİ REDDETTİ

Yunanistan ise anlamsız bir tavır sergileyerek Türkiye'den gelecek tüm yardımları reddetti, Avrupa Birliği'nden destek istedi.

Avrupa Birliği, Yunanistan'a henüz yardım gönderemedi. Bölgeye ilk destek Rumlardan gitti.

TÜRK DÜŞMANLIĞI YÜZÜNDEN İNSANLAR YANARAK CAN VERDİ

Yunanistan'ın bu tavrı nedeniyle onlarca insan alevlerin içerisinde yanarak feci şekilde can verdi.

Yaşananlar tüm gerçekliğiyle ortadayken Twitter'da Türkiye'nin Yunanistan'a yardım etmediği yalanı servis edildi.

DEMET AKALIN İNANAMADI

Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki bu inadına, ünlü şarkıcı Demet Akalın inanamadı.

Twitter hesabından "Umarım biz de yardım göndermişizdir" diye yazan Akalın, Çipras'ın yardımları reddettiğine inanamayarak "Dedikodudur ya" yorumunu yaptı.