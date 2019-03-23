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Türkiye düşmanı ve terör sevici Kati Piri'den skandal açıklama! Yeni Zelanda saldırısını Erdoğan'a yıkmaya çalıştı

Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören Avrupa Parlamentosunun raporunu hazırlayan Hollandalı parlamenter Kati Piri, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıkmaya çalışarak iyice haddini aştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:21
Türkiye düşmanı ve terör sevici Kati Piri'den skandal açıklama! Yeni Zelanda saldırısını Erdoğan'a yıkmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam düşmanlığı" ile suçladığı Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Erdoğan'ın popülist siyasetçiler gibi insanları bölmeye çalışarak "katliamlara zemin hazırladığını" ifaderek büyük skandala imza attı.

Euronews Türkçe'ye konuşan Hollandalı Avrupalı Parlamenter, suçlamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan popülist siyasetçiler gibi hareket ediyor. Batı'nın, Avrupa Birliği'nin İslam düşmanı olduğunu iddia ederek insanları birbirine düşürmeye çalışıyor. İnsanlar bu tür konuşmalara ya inanırsa, o zaman ne olacak?" dedi.

Skandal raporu hazırlamıştı

Erdoğan tarafından kullanılan yöntemin Batılı ülkelerde de bazı siyasetçiler tarafından uygulandığını söyleyen Piri, "Bir çok popülist siyasetçi toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor. Bir yanda aşırı sağ kesimden siyasetçiler "Müslümanların veya İslam'ın" Batı'da yeri olmadığını ifade ediyor. Bu durum Yeni Zelanda'da olduğu gibi terör olaylarına zemin hazırlıyor" açıklamalarında bulundu.

Başkan Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon programında Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'ye atıfta bulunarak kendisini "İslam düşmanlığı" ile suçlamıştı.

Erdoğan katıldığı televizyon programında şu sözlere yer vermişti:

"Avrupa Parlamentosu'ndaki kadını zaten hiç dile dolamaya gerek yok, propagandasını yapmayalım. Bunlar Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya, ah keşke öyle bir şey yapsalar. Dışişleri bakanımız oradaki toplantıda zaten gerekli açıklamaları yaptığı gibi o kadına orada en güzel şekilde cevabını verdi. Ama bunlar dürüst değil. Bunlar samimi değil. Şunu unutmayacağız. Biz Müslümanız. Bunlar ise İslam düşmanı."

 

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:21
  1. kati piri

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