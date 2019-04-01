Türkiye düşmanı Kati Piri'den provokasyon peşinde!
Türkiye düşmanlığıyla tanınan ve terör örgütü PKK seviciliği yapan AP'nin Türkiye Raporötörü Kati Piri, sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşım yaptı.01 Nisan 2019 Pazartesi 04:18
AP'nin Türkiye Raporötörü Kati Piri sosyal medyadan "bu gece İstanbul'da uyuyacak biri var mı" paylaşımını yaptı.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’daki seçim sonuçları merakla beklenirken Avrupa Parlamentosu'nun son beş yıldır Türkiye raportörlüğünü yapan Kati Piri ise Twitter hesabından, İstanbul’daki seçim sonuçları hakkında provokatif bir açıklamada bulundu.
Kati Piri açıklamasında, “bu gece İstanbul’da uyuyacak biri var mı” ifadelerinde bulundu.
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