Türkiye düşmanı Kati Piri'den Erdoğan için alçak sözler!

Her fırsatta Türkiye aleyhinde açıklamalar yapan Piri, kendisine "İslam düşmanı" dediğini iddia ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Hazırladığı sözde raporla Türkiye karşıtlığını bir kez daha ortaya koyan Kati Piri, Başkan Erdoğan'ın AP raporu ve Kati Piri hakkındaki sözlerini çarpıtarak küstah açıklamalarda bulundu.

Skandal raporun oylaması öncesi bir grup terör örgütü PKK yanlısı ile kucaklaşan Piri, Başkan Erdoğan'ın "katliamlara zemin hazırladığını" söyleyerek saldırılarını sürdürdü.

"AP'deki kadını dile dolamaya gerek yok"

Canlı yayında kendisine Kati Piri'nin hazırladığı "2018 Türkiye Raporu" hatırlatılan Başkan Erdoğan, "AP'deki kadını zaten hiç dile dolamaya gerek yok. Hiç propagandasını yapmayalım. Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararların, yaptığı açıklamaların bizi bağlayıcı hiçbir yanı yok." diyerek Kati Piri hakkında açıklama yapmamıştı.

Başkan erdoğan çifte standarda dikkat çekti

Avrupa'nın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı eleştiren Başkan Erdoğan "Ama bunlar dürüst ve samimi değil. Şunu unutmayacağız. Biz Müslümanız. Bunlarsa İslam düşmanı. Sıkıntının nirengi noktası bu." diyerek uygulanan çifte standarda dikkat çekmişti.

(Akşam)