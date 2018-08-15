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Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den Merkel'e skandal Türkiye çağrısı!

Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili ve partinin eski eş başkanı Türkiye düşmanı Cem Özdemir Almanya Başkanı Angela Merkel'e Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları değerlendirme ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma çağrısı yaptı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:04
Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den Merkel'e skandal Türkiye çağrısı!

Deutsche Welle'da yer alan habere göre, NDR Info'ya açıklamalarda bulunan Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'dan reform talep etme imkanı sunduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile net ve açık bir şekilde konuşulması ve net şartlar sunulması gerektiğini savundu. Yeşiller Milletvekili Özdemir, "Erdoğan'a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini" söyledi.

Cem Özdemir aynı zamanda ekonomik krizi, ABD'nin değil Türkiye'nin tetiklediği şeklinde akla zarar iddialarda bulundu. Özdemir, "Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİYOR

Aslen Türk olan Cem Özdemir, özellikle Almanya'da yürüttüğü Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı çalışmalarıyla tanınıyor. Türkiye'nin hiçbir zaman yanında durmayan Cem Özdemir, devamlı olarak fırsat kolluyor ve Türkiye ile Erdoğan karşıtı propagandaların Almanya'daki bir numaralı ismi oluyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:04
  1. Ankara
  2. Angela Merkel
  3. Cem Özdemir

YORUM YAZ

  • mertmert1 sa önce
    Bu iti görünce tüylerim diken diken oluyor.
  • xyzxyz1 sa önce
    Bu herif tam bir k..Tam bir pşt.Tam bir....e..Tam bir ...
  • Cemal ŞimşekCemal Şimşek1 sa önce
    Bu haber mi Yorum mu ?
  • deriopüderiopü1 sa önce
    cem özdemir denilen PKK OGLANIdisaridan türkiyeye saldirildigi zaman firsatlari koluyor ve türkiyenin düsmani olan PKK OGLANI hainliklerine devam ediyor fakat almanyada türk asili alman vatandasi olan yesiller partisinin PKK OGLANI merkele söz gecirmeye gelince almanya kendi cikarlarini PKK OGLANINDAN daha fazla deger verir arti koalisyon ortagi degil PKK OGLANI cem özdemirinpartisi ne demisler avrupanin picleri vatanina sadik fakat türkiyenin picleri vatan hainliginde SINIR TANIMIYOR iste müslüman doganlar sonradan ne olanlar böyledirler.
  • ihsanihsan1 sa önce
    ulen şu pisliğin kafasına ... yok mu
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