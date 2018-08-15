Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den Merkel'e skandal Türkiye çağrısı!

Deutsche Welle'da yer alan habere göre, NDR Info'ya açıklamalarda bulunan Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'dan reform talep etme imkanı sunduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile net ve açık bir şekilde konuşulması ve net şartlar sunulması gerektiğini savundu. Yeşiller Milletvekili Özdemir, "Erdoğan'a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini" söyledi.



Cem Özdemir aynı zamanda ekonomik krizi, ABD'nin değil Türkiye'nin tetiklediği şeklinde akla zarar iddialarda bulundu. Özdemir, "Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor" diye konuştu.



TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİYOR



Aslen Türk olan Cem Özdemir, özellikle Almanya'da yürüttüğü Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı çalışmalarıyla tanınıyor. Türkiye'nin hiçbir zaman yanında durmayan Cem Özdemir, devamlı olarak fırsat kolluyor ve Türkiye ile Erdoğan karşıtı propagandaların Almanya'daki bir numaralı ismi oluyor.