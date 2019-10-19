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BAE, Güney Kıbrıs'a siber üs kurdu!

ABD kuklası ve 15 Temmuz darbe destekçisi BAE, siber saldırıları için Güney Kıbrıs'ta üs kurdu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:50
BAE, Güney Kıbrıs'a siber üs kurdu!

Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), AbuDabi merkezli siber güvenlik şirketi DarkMatter’ın Güney Kıbrıs Rum Devleti’ni (Güney Kıbrıs) siber operasyonları için üs olarak kullandığı ortaya çıktı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin, Amitai Ziv imzalı haberine göre, BAE yönetimi, İsrail Siber Savunma güçlerinde görevli genç uzmanları milyon dolarlık sözleşmelerle kendisine bağlıyor. DarkMatter üzerinden gerçekleştirilen işe alımlarda, İsrailli siber savunma uzmanları, Güney Kıbrıs’ta şirket adına kurulu üsse gönderiliyor. Güney Kıbrıs’ta konuşlanan ve BAE istihbarat servisi için görev yapan İsrailli uzmanların görevinin, hedef ülke ve kişilere ait yazılım ve sanal ağların zayıflıklarını tespit etmek ve mümkünse bu hatları sabote edip, kişi ve kurumların bilgilerini elde etmek olduğu da haberde belirtildi.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, gazeteye konuyla ilgili adı gizli kalmak kaydıyla bilgi veren bir başka İsrailli uzman, BAE tarafından işe alınan kişilere, yıllık bir milyon dolar verildiğini de belirtiyor.

BAE'nin 15 Temmuz ilişkisi

İstanbul’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk yaparken suçüstü yakalanan Samir Semih Şaban’ın ifadesinde ilginç bir itirafta bulunduğu ortaya çıkmıştı. Şaban’ın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, 15 Temmuz finansörü olduğu belirtilen Muhammed Dahlan’ın yakın adamının 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce kendisine ‘Türkiye’de bir şeyler olacak’ dediğini belirtmişti. Bilindiği gibi Muhammed Dahlan’ın 15 Temmuz darbe girişimine finansal destek verdiği ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:50
  1. İstanbul
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. AbuDabi
  4. DarkMatter
  5. Haaretz
  6. Amitai Ziv

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  • MisafirMisafir49 dk önce
    Mümin müminin kardesidirBu kuran düsmaniDünyada sefasini sürsün
  • MisafirMisafir49 dk önce
    Mümin müminin kardesidirBu kuran düsmaniDünyada sefasini sürsün
  • OsmanOsman1 sa önce
    Bae değil,iingiltere. Sonuçta ingilizmmilletler topluluğu üyesi. Devlet değil, ingiliz valisi yönetiyor.

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