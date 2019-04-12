ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu anda Türkiye'de, yurtlarındaki trajik olaylardan kaçmak zorunda kalan 3,5 milyondan fazla Suriyeli'nin ağırlandığını belirterek, "BM Mülteciler Yüksek Komiserinin de ifade ettiği gibi Türkiye, dünyanın en büyük zorunlu sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ortak toplantısı, TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.

Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de şu anda milyonlarca geçici koruma statüsündeki Suriyeli'ye ev sahipliği yapıldığını, bu kişilere insani yardımla destek sağlandığını söyledi.

Övgüye değer bir çaba sergilendiğini anlatan Kasapoğlu, Türkiye'nin insanlık dramında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve önderliğiyle çözüme katkı sağlamak, insani yardımlar anlamında en fazla sorumluluk üstlenen ülke olduğunu bildirdi.

Savaşın büyük acıları beraberinde getirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, ailelerin parçalandığını, engellilik oranlarının yükseldiğini, hayatların sona erdiğini, geri kalanlarda ise izi silinmeyecek yaralar açıldığını ifade etti.

Geride evini, yurdunu, sevdiklerini bırakarak ülkesinden ayrılmanın hiç kimsenin isteyeceği bir durum olmadığına işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zarurete, çıkmaza mecbur kalanlara, kapılarımızı ve gönlümüzü açmak, bizim için bir insanlık görevidir. Bunun aynı zamanda kardeşlik hukukunun da bir gereği olduğunu kabul ettik. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, barışı sağlamak adına Kuzey Atlantik ittifakına, birtakım terör organizasyonlarıyla mücadele çalışmalarına ve Birleşmiş Milletler ile birlikte barışı koruma ve barış inşası noktasındaki çalışmalara, operasyonlarına büyük katkılar sağlamaktadır. Sadece Türkiye'nin değil, bütün insanlığın yükünü, sorumluluğunu omuzlarımızda hisseden bir anlayışa sahibiz."

Ülke olarak hiçbir insana "öteki" diye bakmadıklarına dikkati çeten Kasapoğlu, tehditlere karşılık verirken de insan haklarına uygun davrandıklarını bildirdi.

Suriyelilere yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda ülkemizde, yurtlarındaki trajik olaylardan kaçmak zorunda kalan 3,5 milyondan fazla Suriyeli'yi ağırlıyoruz. BM Mülteciler Yüksek Komiserinin de ifade ettiği gibi Türkiye, dünyanın en büyük zorunlu sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimize yardım ve hizmet götürmek için, onların yaralarını sarmak için 33 milyar doların üzerinde bir harcamayı gerçekleştirdik. Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir."

Zor koşullarda insani hassasiyetlerin ön plana çıkmasından yana olduklarına değinen Kasapoğlu, Suriyelilere ev sahipliği yaparken onların topluma uyum sağlamaları noktasında çeşitli hizmetler sunduklarını dile getirdi.

- "Spor, barışın sağlanmasında en önemli araç"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak toplumun her kesimine dokunduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Spor, kardeşliğin, barışın, dünyanın bir araya gelmesinin en önemli araçlarından bir tanesi. Kötülükleri yenmede en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri. Sporu çok önemsiyoruz." dedi.

Son 17 yılda çok önemli spor tesislerini hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, genel amaçlarının kapasite inşa etmek, topluluklar arasında sosyal değişimin kıvılcımını ateşlemek, travma ve yardım çalışmalarını desteklemek olduğunu kaydetti.

Sosyal uyum eğitimleri, atölyeler, sosyal ve kültürel aktiviteler, spor turnuvaları ve dil eğitimi alanlarında çalışmalar yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, "19 ilden 75 bin Suriyeli ve Türk gencimizin 2016 ile 2018 yılları arasındaki etkinliklere katılımını sağladık. Gençlerin sosyal uyumunu, birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmek ve yerel uygulamaları takip etmek için kalıcı platformlar tesis ettik. Ülke genelinde 300 Gençlik Merkezimiz var. Bunları da Suriyeli mültecilerin de kullanacağı şekilde dizayn ettik." diye konuştu.

Suriye'nin dünyanın gördüğü en büyük insani travmalardan birini yaşadığını vurgulayan Kasapoğlu, bu travmanın en kısa sürede sona ermesi temennisinde bulundu.

Trajedinin ortaya çıkardığı yaraları sarmakla sorumlu olduklarını belirten Kasapoğlu, çocukların gülmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası ortakların ve NATO müttefiklerinin de bu çalışmalara destek vermesi gerektiğine değinen Kasapoğlu, "Evlatlarımıza daha yaşanır bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışacağız. Bu yolu birlikte yürümemiz gerekiyor. Birlikte olmak daha güçlü olmak demektir." ifadelerini kullandı.





