0553 313 94 23

"Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Türkiye, şu anda dünyanın 13. en büyük ekonomisi, birkaç yıl içinde Türkiye, dünyanın 10 en büyük ekonomisinden birisi olacak, bunu da sağlayacağız"- "Birileri Türkiye'yi bir alt lige atmaya, ikinci lige göndermeye çalışıyor. PKK da budur, PYD de budur, DEAŞ da budur, FETÖ ve dışarıdan Türkiye'ye ekonomik saldırılarda bulunanlar da budur"

15 Mart 2019 Cuma 22:52
"Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, şu anda dünyanın 13. en büyük ekonomisi, birkaç yıl içinde Türkiye, dünyanın 10 en büyük ekonomisinden birisi olacak, bunu da sağlayacağız." dedi.

Kurtulmuş, Avcılar'da düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdırlılar Hemşehri Buluşması'nda, 31 Mart seçimleri için son düzlüğe girildiğini hatırlatarak, 31 Mart'ta Avcılar'da yıllardır süren talihsizliğe bir son verileceğini söyledi.

Avcılar'da belediyecilik hizmetlerinin olması gerekenin çok altında kaldığını anlatan Kurtulmuş, "Avcılar, İstanbul'un parlayan bir yıldızı olacak, ilçeler arasında öne çıkacak. Avcılar'a yıllardır sağlık alanında yatırım yapan İbrahim Ulusoy ve arkadaşları yönetime gelerek, burada çok güzel hizmetler verecekler." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bir seçime daha girdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçim, birçok bakımdan önemli bir seçim. Türkiye, 24 Haziran'da yeni bir yönetim modeline geçti ve milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti. 31 Mart her ne kadar belediye seçimi ise de Türkiye'de milletimizin iradesini göstermesi bakımından önemli bir gösterge olacaktır. 31 Mart, Türkiye siyaseti için önemli ve gerçekten hayati bir seçimdir. 31 Mart seçimleriyle Allah bu milletin yolunu bir kez daha açmayı nasip etsin. Türkiye'de artık siyaset iki eksende olacak. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın, bir benzemezler ittifakı olduğunu hepimiz görüyoruz. Bunların derdi, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' Milletimiz sandıkta bu benzemezler ittifakına haddini bildirerek, gereğini yapacak."

- "Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olması gerekir"

Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olması gerektiğini ifade ederek, "Bu istikrar böyle devam etsin, Türkiye kendi savunma sistemlerini birkaç yıl içinde kuracaktır. Artık eski Türkiye yok. Türkiye, büyük Türkiye olma istikametinde hızla yürüyor. 31 Mart seçimleri, yeniden bu iradenin teyit edileceği bir seçim olacaktır. Türkiye artık gelişmiş bir ülkedir, daha da ileriye gidecek ve daha güçlü bir ülke olacak. Türkiye, şu anda dünyanın 13. en büyük ekonomisi, birkaç yıl içinde Türkiye, dünyanın 10 en büyük ekonomisinden birisi olacak, bunu da sağlayacağız. Birileri Türkiye'yi bir alt lige atmaya, ikinci lige göndermeye çalışıyor. PKK da budur, PYD de budur, DEAŞ da budur, FETÖ ve dışarıdan Türkiye'ye ekonomik saldırılarda bulunanlar da budur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın her yerindeki mazlum milletlerin gözünü dikip, Türkiye'ye baktığını anlatan Kurtulmuş, "31 Mart akşamında da dünyanın birçok yerinde mazlum insanlar, Türkiye'nin seçimlerini dikkatle takip edecek ve AK Parti'nin açık ara birinci çıktığı seçim sonucunda her biri mutlu bir şekilde Türkiye'ye dua etmeye devam edecek." dedi.

- "Mazlum milletlerin öncüsü olan bir Türkiye istemiyorlar"

Kurtulmuş, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, "49 kardeşimiz şehit oldu. Bu ne Müslüman düşmanlığıdır. Türkiye'yi Müslüman dünyasının çadırının ana direği olarak görüyorlar. Hastalıklı ve faşist bir zihniyet, güçlü bir Türkiye istemiyor. Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerin öncüsü ve sözcüsü olan bir Türkiye istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin özellikle Avcılar açısından önemli bir seçim olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz Yeşilkent Mahallesi'nin sorunları var. Kangren haline gelmiş olan imar meselesini, 31 Mart'tan sonra yerel yönetimler, büyük şehir ve merkezi yönetim üçü birlikte halledecek. Hiçbir kayba uğramadan, kardeşlerimizin sahip oldukları mülklerinin imar sorunları halledilecek ve çocuklarınıza imar sorunları halledilmiş yerler bırakacaksınız. Ayrıca 4 okulun temeli de atılacak. Yüzme havuzlu bir spor kompleksi, kültür kompleksi yapılacak, gençlerimiz için bağımlılıkla mücadele merkezi kurulacak. Devlet hastanesine ek poliklinik yapılarak, hizmete açılacak. 31 Mart'ta İbrahim Ulusoy'u belediye başkanı yapacağız. 31 Mart, Avcılar, İstanbul ve Türkiye için yeni bir yükseliş kapısına vesile olacak."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:52
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Kars-Ardahanlılar Hemşehri Buluşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Adalet Bakanı Gül'den Yeni Zelanda'ya..
    3. Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    4. Yeni Zelanda’daki saldırıya Konya’dan..
    5. Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler..
    6. Ameliyatta vidaları takılmayan kadın..
    7. Maçın ardından
    8. Tekme tokat dövüp dereye attılar
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan..
    11. "Bu ülkeyi yönetecek yeni bir anlayışa..
    12. Maçın ardından
    13. Maça damga vuran görüntüler!..
    14. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    15. Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki..
    16. Ricard Casas: “Kazanma şansımız vardı”
    17. Ersun Yanal: “Bugün ritmi..
    18. Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım..
    19. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    20. GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü
    21. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    22. Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu..
    23. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    24. İsmet Yıldırım, eski teşkilat..
    25. Sözcü Hami Aksoy’dan Yunanistan’ın 10..
    26. Bir ülke daha duyurdu: Boeing'leri..
    27. F-35 programında 2,1 milyar dolarlık..
    28. "Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik..
    29. Uğur Boral isim verdi! FETÖ operasyonu..
    30. Metruk bina alevlere teslim oldu,..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor