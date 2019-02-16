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"Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Etrafımızdaki sorunların çözümüne çare buluyoruz. Mazlumların umudu oluyoruz. Dünyada girişimci ve insani dış politikayı başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Bu bakımdan da Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur"

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:45
"Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Etrafımızdaki sorunların çözümüne çare buluyoruz. Mazlumların umudu oluyoruz. Dünyada girişimci ve insani dış politikayı başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Bu bakımdan da Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur." dedi.

Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Çavdır Mahalle Konağı ve Sosyal Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Dış politikanın yanı sıra Türkiye'nin her köşesine, Antalya'ya, Kaş'a hizmet götürdüklerini belirten Çavuşoğlu, yıllarca Antalya'yı TBMM'de, 47 ülkenin meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde de temsil etme onurunu yaşadıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Gece gündüz koşturuyoruz. Bir taraftan dış politikayı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürmeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki sorunların çözümüne çare buluyoruz. Mazlumların umudu oluyoruz. Dünyada girişimci ve insani dış politikayı başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Bu bakımdan da Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur." diye konuştu.

Şehirlerin kalkınması için yerel yönetimlerin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in beş yıldır yaptığı hizmetlerin şahidi olduklarını söyledi.

- "Antalya, dünya markası bir şehir oldu"

Çavuşoğlu, Türel'in 4,5 ayda 12 kilometrelik raylı sistemi devreye aldığını, test sürüşünü de kendisinin yaptığını anımsattı.

Antalya için 359 proje hedefleri olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbirisi hayal değil, kafadan atmıyoruz, popülizm içeren vaatler değil. Hepsini Menderes Türel gerçekleştirecektir. 20 milyar liralık projeler. Kaç tane ülkenin toplam bütçesinden fazladır.1,5 milyar dolar bütçesi olan ülkeler var. Antalya, dünya markası bir şehir oldu. İyi yönetmemiz lazım. Kim hizmet edecek, ona bakmamız lazım. Yerel kalkınma anlayışıyla Türkiye'nin her bir köşesinde vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamamız lazım."

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Belediye Başkanı Türel ile açılışı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:45
  1. aktör
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. politika

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