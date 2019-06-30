Türkiye Drone Şampiyonası Şampiyonanın ikinci etabı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirildi. Behramkale köyündeki ATİ Havacılık Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 drone sporcusu ilk 3'e girmek için kıyasıya yarıştı. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelerle mücadele veren pilotlar, özel olarak dizayn edilen gözlükler aracılığıyla alandaki engebeleri geçmeye çalıştı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından pilotlardan Atakan Mercimek birinci, Özgürcan Özçelik ikinci, Batu Eril Kun ise üçüncü oldu. Drone Yarışcıları Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Hava Sporları Federasyonu Kurul Üyesi Göksel Kervancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın toplamda 4 etaptan oluştuğunu söyledi. Etaplar sonunda ilk üçe giren pilotların Türkiye Milli Drone Takımı'nı oluşturacağını aktaran Kervancı, "İlk ikiye giren kişiler de TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da yapılacak Dünya Drone Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecekler. Bundan sonraki etabımız Kapadokya bölgesinde olacak. Final ise İstanbul Sultanahmet'te olacak." diye konuştu. Öte yandan şampiyonada dereceye giren sporculara protokol tarafından ödül verildi.

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