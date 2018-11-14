THY- Euroleague
0553 313 94 23

Doğalgaz kaynağı bulduk! Sondaj çalışması başlatılacak

Türkiye, Akdeniz’in yanı sıra Karadeniz’de de doğal gaz sondaj faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Karadeniz’de Barbaros sismik araştırma gemisinin yaptığı çalışmalarda Batı Karadeniz’de zengin rezerve sahip doğal gaz yatakları bulundu. Sondaj, Bulgaristan ile Romanya deniz sınırlarının Türk deniz sınırları ile kesiştiği noktada Tuna Bloğu’nda yapılacak. Karadeniz’de sondajın, Deepsea Metro I ile yapılması planlanıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:54
Doğalgaz kaynağı bulduk! Sondaj çalışması başlatılacak

Türkiye, Batı Karadeniz’de, Romanya ve Bulgaristan’ın yıllardır petrol ve doğal gaz çıkardığı Tuna Bloğu’nda sondaj çalışmalarını başlatıyor. Sondaj, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan deniz yetki alanlarının birleştiği hatta yakın bir noktada yapılacak. Kaynağını Tuna deltasının yüzyıllık birikiminden alan, basınca dayalı ısıdan kaynaklı doğal gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Tuna Bloğu’nda Romanya yıllardır doğal gaz ve petrol çıkarıyor.

Kaynak tespit edildi

Romanya’nın neredeyse doğal gaz gelirlerinin tamamını karşılayan Tuna Bloğu’nda Bulgaristan da son zamanlarda faaliyetlerini arttırdı. Türkiye ise çok az bir bölümü Türk deniz sularında bulunan Tuna Bloğu’nda kaynak tespit etti. Barbaros sismik araştırma gemisinin yıllar önce rezerv tespit ettiği Tuna Bloğu enerji sahasının Türkiye bölümünde önümüzdeki dönemde sondaj başlatılacak.

Tuna Bloğu’nda başlayacak

Türkiye Petrolleri’nin (TP) sondaj sahası olan bölgede sondaj için mevki belirleme çalışmaları başlatıldı. Halen Karadeniz’de İğneada açıklarında sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinden operasyonu yapması istendi. Oruç Reis gemisinin üzerindeki ekipman yetersiz gelince TP, lokasyon belirleme çalışması için yurt dışından bir sismik araştırma gemisi kiralamayı planladı. Lokasyonun belirlenmesi ardından Tuna Bloğu’nda sondaj başlatılacak.

Akdeniz’de halen sürüyor

Türkiye doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinde son dönemde ağırlığını, Yunanistanve Rum kesiminin oldubitti girişimlerini artıran hamleleri ardından Doğu Akdeniz’e vermişti. Halen Doğu Akdeniz’de Barbaros sismik araştırma gemisi ile Güzelyurt açıklarında araştırma faaliyetleri sürüyor.

(Yeni şafak)

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 07:54
  1. Akdeniz
  2. sondaj
  3. petrol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Bakanlık duyurdu! O kadrolara personel..
    3. Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj..
    4. Dünyanın en büyük 'cüce'si hakim..
    5. Çankırı ve Antalya'da patlayıcı ele..
    6. Fransızlar Trump'la dalga geçti!
    7. İsrail'den açıklama…. ‘Bizi o ülkenin..
    8. PKK’dan başörtüsüne yasak
    9. 'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu'..
    10. Terör örgütü PKK işgal ettiği..
    11. Çin ve ABD'den sonra Almanya da..
    12. Malatya'dan sonra şimdi de Çankırı ve..
    13. 'Derhal oradan kaldırın' Bir milyon..
    14. Feci kaza: Ok gibi saplandı
    15. Korkunç kaza! Duvara girdi
    16. Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı…..
    17. Trump'tan Suudi Arabistan kararı!..
    18. Skandal paylaşım... Büyük tepki yağdı
    19. Galatasaray ve Kasımpaşa arasında dev..
    20. Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!
    ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı