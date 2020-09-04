Türkiye doğalgaz için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşması ile kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırları belirlenmişti.

Anlaşma ile ilgili beklenen adam 30 Mayıs’ta geldi.

Türkiye, 12 millik Türk karasuları dışındaki iki petrol arama ruhsat alanı için ilave başvuru yaparken beş alan için de resmi başvuru yaptı.

189 bin kilometrelik alanı kapsayan anlaşmada Türkiye harekete geçiyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO’nun başvurusunu onaylamak için 90 günlük süre bulunuyordu. Bu süre 1 Eylül’de doldu.

Ruhsatın çıkmasıyla birlikte Oruç Reis, bölgeye sismik ve sondaj arama faaliyetleri için gidecek.

8 milyar varillik rezerv

ABD Araştırma Merkezi, 2010 yılında yayınladığı raporda, Doğu Akdeniz’de 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz olduğunu bildirmişti.