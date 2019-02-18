0553 313 94 23

Türkiye Diyanet Vakfının 32. kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu:- "Bizim özellikle çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor"

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:24
Türkiye Diyanet Vakfının 32. kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nın 32. "kitap ve kahve" temalı kitabevi Kahramanmaraş'ta açıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu, İl Müftülüğü binasının altındaki kitabevinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının bu alandaki çalışmalarını giderek artırdığını belirtti.

İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını dile getiren Muslu, tarih boyunca ilimden, kitaptan, kültürden, medeniyetten hiçbir zaman kopmadıklarını, bu anlamda da dünyaya pek çok güzel örnekler sunduklarını söyledi.

"Şiirin ve edebiyatın başkenti" olarak tanımlanan Kahramanmaraş'ta böyle bir merkezi açtıklarını vurgulayan Muslu, şunları kaydetti:

"Bizim özellikle çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike ve sorunlar var. Bunların aşılmasında mutlaka hem kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç var hem de her bir vatandaşımızın her bir aile reisimizin bu konuda çok dikkatli olması gereken noktalar var. İlgi ve alakayı genç kuşaklara, genç neslimize göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda inşallah buradaki kitap satış müessesemiz, kıraathanemiz belki bu anlamda mevcut durumun daha iyi hale gelmesi adına bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu güzel hizmetler devam ettiği sürece biraz sadak-i cariye olacağını düşünüyorum."

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık İşletme Genel Müdürü Yasin Uğraş da Türkiye genelinde 24 ilde 32 kitabeviyle hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak kitapla gençleri ve bütün vatandaşları buluşturmak istediklerini dile getiren Uğraş, "Özellikle çocukların geleneksel Türk-İslam sanatlarıyla buluştuğu, aynı zamanda da çocukların vakit geçirebileceği, hafta sonu ailelerin nezih bir ortamda vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı arzu ettik." dedi.

"Kitabı kahveyle beraber birleştirerek bizim kültürümüze uygun bir formata dönüştürdük" ifadesini kullanan Uğraş, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ın ardından diğer illerde de kitap ve kahve formatında kitabevlerimizi açmak istiyoruz. Kitap kahve evlerimizle büyüklerimizin önerdiği kıraathane modelini Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda da dini yayınları okurlarla buluşturmak istiyoruz. Bu manada Türkiye Diyanet Vakfı yayınları olarak 900'ün üzerinde kitapla okurlara ulaşmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve diğer ilgililerin de katılımıyla kitabevinin açılışı yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:24
  1. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu
  2. Kahramanmaraş
  3. Türkiye Diyanet Vafkı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeşler 2 saat arayla hayatını kaybetti
    1. Kardeşler 2 saat arayla hayatını..
    2. Karaya oturan gemi 2 günlük çalışma..
    3. Akhisar'dan Cimbom'a gözdağı: Biz bunu..
    4. Değişimin emektarlarından Başkan..
    5. Didim’de hazine arazisi talanı..
    6. Bodrum CHP’de istifa depremi
    7. Hırsızlardan bunalan adam, emniyet,..
    8. Sahte para ile yakalandı! Mahkeme..
    9. 'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman..
    10. Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme..
    11. Kayseri'de insanlık dışı olay!..
    12. Reina katliamcısı Masharipov ilk kez..
    13. Kasapoğlu: “İzmir’e heybemiz dolu..
    14. İnteltek'ten "İddaa" ihalesine itiraz
    15. Sapık ev sahibi, kiracısına dehşeti..
    16. Büyükçekmece'de kamyonla otobüs..
    17. Ardahan’da ulaşıma kar ve tipi engeli
    18. Çanakkale'de 38'i çocuk, 59 kaçak..
    19. Vali Bilmez’in Özalp ziyareti
    20. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan 2..
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!