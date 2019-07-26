Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de toplu sünnet

AZEZ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde 500 çocuk için toplu sünnet organizasyonu düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından özgürlüğe kavuşturulan Ahterin beldesindeki müftülük binasında TDV'nin düzenlediği organizasyonda Ahterin, Çobanbey, Mare, Soran bölgeleriyle kamplardan getirilen 500 çocuk sünnet edildi. TDV, Suriye'nin kuzeyinde barınma, gıda, kalıcı projeler ve eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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