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Türkiye Diyanet Vakfından İtalya’da kurban eti dağıtımı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:40
Türkiye Diyanet Vakfından İtalya’da kurban eti dağıtımı

ROMA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, İtalya’da kurban eti dağıttı.

TDV adına Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Camisi'nde dağıtımı yapan DİTİB Milano Din Görevlisi Yusuf Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milano’da toplamı 255 kiloyu bulan 7 hisse kurbanı yaklaşık 4’er kiloluk paketleyerek 70 kişiye ulaştırdık. Milano'da yaşayan Türk öğrencilerden göçmenlere ve farklı ülkelerden insanlara olmak üzere elimizin ulaşabildiği kişilere kurban eti dağıtımlarımızı yaptık." dedi.

TDV sabah saatlerinde de başkent Roma'da, İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in bağışının da olduğu 7 hisselik kurban eti dağıtımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:40
  1. DİTİB
  2. İtalya
  3. kurban eti dağıtımı
  4. Milano
  5. Roma
  6. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)

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