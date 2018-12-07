THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türkiye Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu

TDV yetkilileri, Yemen'de Hudeyde bölgesinde yerinden edilen bin aileye gıda paketi dağıtıyor- TDV yetkilisi Mahmut Temelli: "Barınma konusunda büyük sorunlar var. İnsanlar burada genelde kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği var"

07 Aralık 2018 Cuma 17:28
Türkiye Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu

ANKARA (AA) - İç savaşla yıkıma uğrayan Yemen'deki sivillerin yardım çığlığına karşılık veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Hudeyde bölgesinde yerinden edilen Yemenli bin aileye gıda yardımı dağıtmaya başladı.

TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzmanı Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan yerlerinden edilmiş Yemenli sivillere Türkiye'de toplanan yardımları ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Yemen'in Marib şehrinde bulunan Temelli, "Türk halkının Yemen'deki insani drama kayıtsız kalmayacağını ve ciddi miktarda yardım toplanacağını düşündüğünü" dile getirdi.

Yardımları ulaştırmak ve bölgedeki sivil halkın ihtiyaçlarını tespit etmek için TDV olarak iki kişilik ekiple bölgeye ulaştıklarını aktaran Temelli, Yemen'deki acil ihtiyaçlara ilişkin şunları söyledi:

"Barınma konusunda büyük sorunlar var. İnsanlar burada genelde kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği var. Kışlık insani yardım malzemesi ihtiyaçları var. Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var. Bunda da çocuklar en zayıf durumdaki grup. Çocuklar için takviye, tamamlayıcı gıdaya ihtiyaç duyuluyor. Ziyaret ettiğimiz 1 milyon 700 bin nüfuslu El Cevf şehrindeki sağlık merkezine yetersiz beslenme yüzünden günde 50 civarında başvuru geldiği belirtiliyor. "

- Bin aileye gıda paketi

Coğrafyası ve savaşın getirdiği sıkıntılarla Yemen'deki çalışma koşullarının zorluğuna dikkati çeken Temelli, şehirler arasında yardımları ulaştırırken çok sayıda güvenlik noktasından geçtiklerini anlattı.

Temelli, Yemen'in Marib ve Seyun bölgelerinde Hudeyde kentindeki çatışmalardan kaçan ailelere üç gündür yardım ulaştırdıklarını, bu kapsamda bin acil gıda yardım paketini dağıttıklarını söyledi.

Yardım faaliyetleri sırasında yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını aktaran Temelli, gıda yardım paketinde "on kilogram pirinç, 25 kilogram un, beş kilogram şeker, iki litre yağ ve bir kutu konserve" bulunduğunu paylaştı.

Temelli, yardımda bulunmak isteyenlerin "bagis.tdv.org" internet adresinden online olarak ya da "YEMEN" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabileceğini kaydetti.

Yemen, 30 milyon civarındaki nüfusuyla dünyanın en fakir ülkeleri arasında. Dört yıldır savaş felaketini yaşayan ülke, açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği insanlık dramına sahne oluyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:28
  1. Hudeyde
  2. Marib
  3. Seyun
  4. TDV
  5. yardım faaliyeti
  6. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da siber suçlar üç kat arttı
    1. İran’da siber suçlar üç kat arttı
    2. İngiliz gazeteciler Muğla'da
    3. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    4. İsrail askerleri Gazze sınırında 17..
    5. Şanlıurfa’da terör operasyonu: 7 gözaltı
    6. Bakan Ersoy usta isimleri unutmadı
    7. Saklıkent'te yoğun kar elektrik..
    8. Erciyes beyaz örtüyle kaplandı
    9. Arsenal'de deprem! Rob Holding sezonu..
    10. Kapalıçarşı'da altın
    11. Çin basınından, ABD'ye Huawei suçlaması
    12. Belçika'da "sarı yelekliler" hükümete..
    13. AK Parti'nin çevre duyarlılığına..
    14. Yeşillikleri uzun süre bozulmadan..
    15. FETÖ itirafçısına 1,5 yıl hapis
    16. Antalya'da 2 kişi silahla yaralandı
    17. İstanbul'da hareketli dakikalar! Para..
    18. Hulusi Akar, ABD'yi uyardı:..
    19. Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?
    20. Trafik kazaları her yıl 1 milyon 350..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor